Казахстанец придумал необычный способ заработать и оставил людей без интернета

В Караганде полицейские задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж сетевого оборудования под видом технического специалиста, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 23 октября 2026 года в Департаменте полиции Карагандинской области, на одной из улиц города камеры датчика движения зафиксировали мужчину, который работал с коммуникациями. Жильцы приняли его за сотрудника провайдера, выполняющего модернизацию линии. Однако вскоре после его ухода в домах пропали интернет и связь.

Подобный случай повторился еще дважды. Заподозрив неладное, жильцы вызвали аварийную бригаду. Прибывшие мастера установили причину сбоя: неизвестный срезал и увозил сетевой кабель.

"В общей сложности было похищено более 120 метров провода. Представители пострадавшей телекоммуникационной компании обратились в полицию. Суммарный ущерб составил свыше 1,2 млн тенге", – проинформировали в ведомстве.

Правоохранители нашли виновника, им оказался 26-летний местный житель. Однако похищенное он уже успел сдать в ближайший пункт приема металлолома.

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