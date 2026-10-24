Казахстанцы берут продукты в долг в магазинах "у дома": что ответили в правительстве

Правительство Казахстана отказалось вводить мораторий на штрафы за завышение цен для магазинов "у дома". О позиции кабмина и отказе снизить банковские комиссии для малого бизнеса рассказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Zakon.kz.

С просьбой временно не штрафовать мелкие торговые точки к правительству обратились депутаты Курултая. Парламентарии заявили, что государство сейчас активно помогает крупным торговым сетям, в то время как малый бизнес в селах и малых городах выживает с трудом.

По их данным, в сельской местности проживает порядка 7,5 млн человек, а снабжают их около 40 тыс. мелких магазинов, покупатели которых нередко вынуждены брать товары в долг.

Депутаты предложили ввести мораторий на штрафы за наценки до тех пор, пока мелким лавкам не предоставят доступ к оптовым партиям социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по льготным ценам, а также распространить на них программы дешевого оборотного финансирования.

В правительстве рассмотрели предложения депутатов, но не нашли оснований для введения исключений. Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем официальном ответе подчеркнул, что равные правила игры должны действовать для всех.

"В соответствии со статьей 9 Закона "О регулировании торговой деятельности" предельная торговая надбавка на СЗПТ установлена в размере не более 15% от отпускной цены производителя либо закупочной цены оптового поставщика. Данное требование распространяется на всех субъектов внутренней торговли, в том числе на магазины формата "у дома". Установление для отдельных категорий торговых объектов исключений нецелесообразно, поскольку это создаст различные условия регулирования для участников одного рынка", – сообщил Серик Жумангарин.

Глава Миннацэкономики напомнил, что штрафы за превышение 15-процентной наценки составляют от 5 до 150 МРП, а при повторном нарушении – от 10 до 300 МРП в зависимости от масштаба бизнеса. Мораторий на проверки малого бизнеса уже действовал с 2020 по 2024 год, но даже он не освобождал предпринимателей от соблюдения закона.

К тому же, по словам Жумангарина, мелкие магазины уже имеют доступ к льготным кредитам и государственным субсидиям.

"Магазины формата "у дома" имеют доступ к действующим инструментам льготного финансирования, реализуемым через АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и банки второго уровня. В рамках программы "Іскер аймақ" предоставляются кредиты до 200 млн тенге на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств сроком до 3 лет с субсидированием 40% номинальной ставки. По программе "Өрлеу" кредитование осуществляется по ставке 12,6% годовых", – пояснил министр.

Он добавил, что акиматы также выдают торговым точкам займы под 0,1% годовых для стабилизации цен на СЗПТ, и никаких ограничений по размеру магазина в этих правилах нет. Главное условие – продавать социальные продукты по фиксированным ценам.

Что касается налогов, то с 1 января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса магазины "у дома" могут применять специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Базовая ставка составляет 4%, но местные маслихаты вправе снизить ее вдвое – до 2%.

Ответило правительство и на предложение зафиксировать комиссию за эквайринг (прием безналичных платежей) на уровне не более 0,5% для мелких магазинов.

"Введение единого предельного тарифа эквайринга на уровне не более 0,5% для магазинов формата "у дома" может ограничить рыночную конкуренцию, снизить стимулы банков к развитию платежной инфраструктуры и цифровых сервисов, а также привести к переносу части затрат на другие банковские услуги. В связи с этим установление административного ограничения эквайринговой комиссии на уровне 0,5% не поддерживается", – резюмировал Жумангарин.

В кабмине подчеркнули, что благодаря развитию межбанковских QR-платежей и конкуренции комиссия банков и так снизилась с историчеких 2,8-4,5% до 1,2-2,8%, а отдельные фининституты уже предлагают предпринимателям ставку в 0,5% при использовании национальной системы QR.

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