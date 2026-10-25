#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-2°
$
451.05
504.95
5.6
Общество

Подросток на машине родителей оставил односельчан без света

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 03:53 Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области из-за того, что подросток самовольно сел за руль автомобиля, произошло дорожно-транспортное происшествие. Он врезался на машине в трансформатор, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 25 октября 2026 года в Управлении полиции Жанаозена, инцидент произошел в селе Тенге. Несовершеннолетний без разрешения родителей сел за руль Toyota 4Runner и врезался в трансформатор. Сообщается, что из-за удара село временно осталось без электроснабжения. После происшествия мать подростка принесла извинения и выразила сожаление в связи со случившимся.

"Этот случай в очередной раз напоминает родителям о необходимости уделять особое внимание безопасности детей и их воспитанию. Важно не допускать, чтобы несовершеннолетние самостоятельно управляли транспортными средствами, а также хранить ключи от автомобилей в безопасном месте", – говорится в сообщении полиции.

В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на проспекте Дулати ниже улицы Утегенова. Одним из участников аварии стал казахстанец без водительских прав.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
16:23, 03 ноября 2024
В Мангистау на 30 суток арестовали мужчину, который врезался в столб и сбежал
Вылетел в кювет: на трассе в Мангистау перевернулся автомобиль
01:59, 16 марта 2026
Опасное ДТП в Мангистау: автомобиль вылетел в кювет
ДТП, жертва, Палодарская область, авария, трасса
00:34, 10 марта 2025
Жуткое смертельное ДТП на трассе в Павлодарской области: машину разнесло в клочья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даниил Медведев с титулом Almaty Open-2026
03:24, 26 октября 2026
"Организация на уровне "Мастерса": Даниил Медведев оценил турнир ATP 250 в Алматы
Даниил Медведев после триумфа в Алматы
02:53, 26 октября 2026
"Я очень разозлился": Медведев прокомментировал волевую победу в финале турнира в Алматы
Хоккеисты Полонии Бытом празднуют победу над Краковией
02:19, 26 октября 2026
Андрей Буяльский набрал три очка и помог "Полонии Бытом" разгромить "Краковию"
Еркетан Жаркынбек на молодёжном чемпионате мира в Черногории
01:52, 26 октября 2026
Казахстан вошёл в тройку лидеров по числу финалистов на молодёжном ЧМ по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: