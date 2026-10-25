Подросток на машине родителей оставил односельчан без света

В Мангистауской области из-за того, что подросток самовольно сел за руль автомобиля, произошло дорожно-транспортное происшествие. Он врезался на машине в трансформатор, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 25 октября 2026 года в Управлении полиции Жанаозена, инцидент произошел в селе Тенге. Несовершеннолетний без разрешения родителей сел за руль Toyota 4Runner и врезался в трансформатор. Сообщается, что из-за удара село временно осталось без электроснабжения. После происшествия мать подростка принесла извинения и выразила сожаление в связи со случившимся.

"Этот случай в очередной раз напоминает родителям о необходимости уделять особое внимание безопасности детей и их воспитанию. Важно не допускать, чтобы несовершеннолетние самостоятельно управляли транспортными средствами, а также хранить ключи от автомобилей в безопасном месте", – говорится в сообщении полиции.

В Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на проспекте Дулати ниже улицы Утегенова. Одним из участников аварии стал казахстанец без водительских прав.

