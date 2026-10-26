Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 октября
По состоянию на 26 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 452,11 тенге; евро – 506,55 тенге; российский рубль – 5,6 тенге; китайский юань – 67,42 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
449,01 тенге на покупку, 456 тенге на продажу.
Курс евро:
502,03 тенге на покупку, 512,03 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,35 тенге на покупку, 5,55 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
451,74 тенге на покупку, 453,78 тенге на продажу.
Курс евро:
505,36 тенге на покупку, 509,97 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,37 тенге на покупку, 5,5 тенге на продажу.
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