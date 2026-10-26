Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 октября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 26 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 452,11 тенге; евро – 506,55 тенге; российский рубль – 5,6 тенге; китайский юань – 67,42 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 449,01 тенге на покупку, 456 тенге на продажу. Курс евро: 502,03 тенге на покупку, 512,03 тенге на продажу. Курс рубля: 5,35 тенге на покупку, 5,55 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 451,74 тенге на покупку, 453,78 тенге на продажу. Курс евро: 505,36 тенге на покупку, 509,97 тенге на продажу. Курс рубля: 5,37 тенге на покупку, 5,5 тенге на продажу. Материал по теме Сколько денег давать ребенку в 3, 7 и 15 лет: правила от финансовых консультантов Ранее сообщалось, что миллиарды пенсионных накоплений казахстанцы передали частным управляющим.

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