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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 26 октября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 452,11 тенге; евро – 506,55 тенге; российский рубль – 5,6 тенге; китайский юань – 67,42 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

449,01 тенге на покупку, 456 тенге на продажу.

Курс евро:

502,03 тенге на покупку, 512,03 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,35 тенге на покупку, 5,55 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

451,74 тенге на покупку, 453,78 тенге на продажу.

Курс евро:

505,36 тенге на покупку, 509,97 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,37 тенге на покупку, 5,5 тенге на продажу.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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