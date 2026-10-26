#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
Общество

В Казахстане за 5 лет открыто более тысячи новых медучреждений

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 16:56 Фото: akorda.kz
В Казахстане за последние пять лет открыли более тысячи медицинских учреждений, а дефицит врачей сократился на 20,4%. В правительстве рассказали о развитии здравоохранения, мерах поддержки медиков и подготовке новых специалистов, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане реализуются поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению статуса врачей, улучшению качества медицинского образования и внедрению современных технологий в здравоохранение. Правительство расширяет меры поддержки врачей, совершенствует подготовку кадров и одновременно модернизирует медицинскую инфраструктуру, сообщили в кабмине.

За 5 лет открыто 1 003 новых медицинских учреждения

По данным правительства, в стране введены 10 больниц, 14 поликлиник, 967 врачебных амбулаторий и медпунктов, 3 научных медицинских центра и 9 других организаций, включая центр крови и реабилитационные центры. Из новых объектов 655 открыты в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

Дефицит врачебных кадров сократился на 20,4%

Сегодня в системе здравоохранения работают более 280 тыс. медицинских работников, в том числе около 84 тыс. врачей. По итогам 2025 года потребность во врачебных кадрах снизилась на 20,4% по сравнению с 2023 годом, а в сельской местности – на 28,3%.

Число врачей, охваченных мерами соцподдержки, выросло в 2,2 раза

В 2025 году различными мерами поддержки охвачено 1 760 врачей, число обеспеченных жильем выросло в 3,3 раза – до 727 человек. Еще 529 специалистов дефицитных направлений, работающих в сельской местности, получили единовременную выплату в размере 8,5 млн тенге.

Более 72 тыс. человек обучаются медицинским специальностям

Подготовку врачей ведут 8 медицинских университетов, 7 факультетов многопрофильных вузов и 17 научных организаций. Общий контингент обучающихся превышает 72 тыс. человек: свыше 61 тыс. – на додипломном уровне и более 11 тыс. – на уровне послевузовского образования. Еще почти 110 тыс. человек обучаются в медицинских колледжах.

В Казахстане зарегистрировано 760 медицинских образовательных программ

Четыре из них относятся к инновационным направлениям – "Кинезитерапия", "ІТ-медицина", "Фармация и биотехнология иммунобиологических препаратов" и "Сестринская наука". Одновременно усиливается практическая подготовка: развивается сеть симуляционных центров и внедряется институт клинического наставничества.

Подготовку врачей адаптируют к потребностям регионов

При распределении образовательных грантов учитываются заболеваемость, кадровый дефицит, демографические показатели и прогнозируемая потребность в специалистах. Усиливается ответственность местных исполнительных органов за трудоустройство выпускников, обученных по государственному образовательному заказу.

ИИ внедряется в медицинское образование и науку

В образовательные программы включаются дисциплины по применению искусственного интеллекта. В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открыт центр по направлению ИИ в медицине, а также ведется работа над системой, способной анализировать медицинские данные городского масштаба для прогнозирования рисков и поддержки управленческих решений.

"Развитие здравоохранения одновременно охватывает инфраструктуру, поддержку врачей, подготовку новых кадров и внедрение современных технологий. Основная задача – сокращать кадровый дефицит и повышать качество медицинской помощи за счет более сильной системы образования и закрепления специалистов в регионах", – заключили в пресс-службе правительства.

Ранее министр финансов Мади Такиев рассказал, что изменится для пациентов после передачи Фонда социального медицинского страхования в ведение Минфина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Медицина, Казахстан, открытие Astana Genetic Center
11:32, 23 декабря 2024
Новая эра в казахстанской медицине: открытие Astana Genetic Center
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
12:25, 25 августа 2026
Температура в Казахстане растет и жарких дней становится больше: данные за 50 лет раскрыл "Казгидромет"
скорая
20:47, 30 января 2024
Медучреждения СКО пополнили 19 санитарных машин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даррен Диц
17:49, Сегодня
Будущее достижение экс-игрока "Барыса" Дица вошло в число ожидаемых событий недели КХЛ
Елена Рыбакина на турнире в Нинбо 2026
17:32, Сегодня
Елена Рыбакина поблагодарила болельщиков после победы на турнире в китайском Нинбо
Чемпионат мира по борьбе
17:22, Сегодня
Борец Багдат Сабаз получил шанс войти в тройку сильнейших ЧМ-2026 после поражения
Чемпионат мира по борьбе
17:10, Сегодня
"Классик" из Ирана лишил Нурсултана Турсынова возможности выступить в "утешиловке" ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: