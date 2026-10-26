В Казахстане за 5 лет открыто более тысячи новых медучреждений

В Казахстане за последние пять лет открыли более тысячи медицинских учреждений, а дефицит врачей сократился на 20,4%. В правительстве рассказали о развитии здравоохранения, мерах поддержки медиков и подготовке новых специалистов, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане реализуются поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению статуса врачей, улучшению качества медицинского образования и внедрению современных технологий в здравоохранение. Правительство расширяет меры поддержки врачей, совершенствует подготовку кадров и одновременно модернизирует медицинскую инфраструктуру, сообщили в кабмине.

За 5 лет открыто 1 003 новых медицинских учреждения

По данным правительства, в стране введены 10 больниц, 14 поликлиник, 967 врачебных амбулаторий и медпунктов, 3 научных медицинских центра и 9 других организаций, включая центр крови и реабилитационные центры. Из новых объектов 655 открыты в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

Дефицит врачебных кадров сократился на 20,4%

Сегодня в системе здравоохранения работают более 280 тыс. медицинских работников, в том числе около 84 тыс. врачей. По итогам 2025 года потребность во врачебных кадрах снизилась на 20,4% по сравнению с 2023 годом, а в сельской местности – на 28,3%.

Число врачей, охваченных мерами соцподдержки, выросло в 2,2 раза

В 2025 году различными мерами поддержки охвачено 1 760 врачей, число обеспеченных жильем выросло в 3,3 раза – до 727 человек. Еще 529 специалистов дефицитных направлений, работающих в сельской местности, получили единовременную выплату в размере 8,5 млн тенге.

Более 72 тыс. человек обучаются медицинским специальностям

Подготовку врачей ведут 8 медицинских университетов, 7 факультетов многопрофильных вузов и 17 научных организаций. Общий контингент обучающихся превышает 72 тыс. человек: свыше 61 тыс. – на додипломном уровне и более 11 тыс. – на уровне послевузовского образования. Еще почти 110 тыс. человек обучаются в медицинских колледжах.

В Казахстане зарегистрировано 760 медицинских образовательных программ

Четыре из них относятся к инновационным направлениям – "Кинезитерапия", "ІТ-медицина", "Фармация и биотехнология иммунобиологических препаратов" и "Сестринская наука". Одновременно усиливается практическая подготовка: развивается сеть симуляционных центров и внедряется институт клинического наставничества.

Подготовку врачей адаптируют к потребностям регионов

При распределении образовательных грантов учитываются заболеваемость, кадровый дефицит, демографические показатели и прогнозируемая потребность в специалистах. Усиливается ответственность местных исполнительных органов за трудоустройство выпускников, обученных по государственному образовательному заказу.

ИИ внедряется в медицинское образование и науку

В образовательные программы включаются дисциплины по применению искусственного интеллекта. В Казахском национальном университете имени аль-Фараби открыт центр по направлению ИИ в медицине, а также ведется работа над системой, способной анализировать медицинские данные городского масштаба для прогнозирования рисков и поддержки управленческих решений.

"Развитие здравоохранения одновременно охватывает инфраструктуру, поддержку врачей, подготовку новых кадров и внедрение современных технологий. Основная задача – сокращать кадровый дефицит и повышать качество медицинской помощи за счет более сильной системы образования и закрепления специалистов в регионах", – заключили в пресс-службе правительства.

Ранее министр финансов Мади Такиев рассказал, что изменится для пациентов после передачи Фонда социального медицинского страхования в ведение Минфина.