Девушки из Нигерии рассказали, чем их удивил Казахстан и выбрали любимый город

Три студентки из Африки сейчас учатся в магистратуре КАСУ в Усть-Каменогорске. Одна из них – Пруденс – изучает менеджмент и информационные технологии, а две другие – Мерси и Дина – собираются стать преподавателями английского языка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, в Усть-Каменогорске сейчас проживают три нигерийки – Пруденс Уильямс Бурга, Мерси Рубен и Динату (или просто Дина) Ману Али.

Пруденс приехала в Казахстан в феврале. Первое, что ее удивило – снег.

Всего через месяц гостья увидела совсем другой Казахстан – весенний и праздничный, на Наурыз. Девушке понравилось, что у нас есть праздники, которые отмечает вся страна. У них в Нигерии такого нет.

За восемь месяцев студентка успела поездить по Казахстану. В ВКО побывала в "Алтайских Альпах" и на Сибинских озерах – горы, окруженные водой, напомнили ей родные места. А вот Астана особого впечатления не произвела.

"Если выбирать между Астаной и Усть-Каменогорском, я бы выбрала ваш город. Мне нравится ваш спокойный ритм. И организация дорожного движения. В Нигерии приходится перебегать дорогу и пытаться не попасть под машину. Водители могут даже увеличить скорость. А здесь люди идут по пешеходному переходу, их спокойно пропускают", – признается Пруденс.

Удивляет девушек и общественный транспорт.

В Нигерии он организован далеко не во всех штатах, поэтому многие передвигаются на велосипедах и мотоциклах. А в Усть-Каменогорске Мерси и Дина оценили автобусы и трамваи.

Зато на рынках Пруденс обнаружила, что торговаться у нас почти невозможно. А в Нигерии, наоборот, редко кто покупает товар по первой названной цене.

Мерси и Дина приехали всего три недели назад. Перед приездом в Казахстан девушки несколько дней провели в Алжире, ожидая оформления виз. Там часто возникали проблемы с языком: таксисты не понимали, куда их везти, прохожие не могли объяснить дорогу. Зато казахстанского консула, который помогал девушкам с документами, они вспоминают с благодарностью.

"Он буквально за руку помог нам пройти все процессы. Говорил, что не успокоится, пока не убедится, что мы уже в Казахстане и с нами все в порядке", – улыбается Пруденс.

В Усть-Каменогорске девушки тоже столкнулись с языковым барьером: немногие знают английский. Но почти всегда находится человек, который готов помочь или перевести слова.

Дина и Мерси будут учиться в нашем городе два года. Пруденс, которая через месяц отправится в Германию продолжать обучение по двухдипломной программе, отметила:

"Усть-Каменогорск стал для меня необычным опытом. Я точно увезу с собой воспоминания о снеге, Наурызе, бешбармаке, трамваях и казахстанцах, которые готовы помочь даже без знания английского".

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