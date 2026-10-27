Чаще подавать в суд на должников по алиментам стали в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос озвучил статистику уголовных дел касательно взыскания долгов по алиментам, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в Казахстане в целях защиты прав несовершеннолетних детей предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по уплате средств на их содержание, включая лишение свободы на срок до 2 лет.

"Количество уголовных дел данной категории, направленных в суд, увеличилось с 11% в 2020 году до 37,1% в 2025 году. За 9 месяцев 2026 года в производстве находилось 991 уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса РК, в суд направлено 356 дел, что составляет 43,2% от числа оконченных, еще 185 дел прекращено по нереабилитирующим основаниям. Кроме того, предусмотрена административная ответственность за неисполнение приговора, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния", – говорится в ответе.

Сообщается, что за 9 месяцев 2026 года к административной ответственности по статье 669 Кодекса об административных правонарушениях привечены 3 477 должников.

Премьер отметил, что дальнейшее ужесточение уголовной и административной ответственности само по себе не гарантирует фактического погашения задолженности.

"В частности, назначение наказания, связанного с лишением свободы, может ограничить возможности должника получать доход и исполнять алиментные обязательства. В связи с этим вопросы изменения уголовных и административных санкций с учетом характера правонарушений, принципа соразмерности ответственности и необходимости обеспечения исполнения алиментных обязательств будут дополнительно изучены в рамках законодательной деятельности", – добавил Бектенов.

Ранее мы писали, что нарушения ЧСИ будут автоматически выявлять в Казахстане.