Мошенники нацелились на казахстанцев, обещая списать кредиты и штрафы до 5 млн

В популярной платформе TikTok распространяют ролики, в которых казахстанцам обещают списать кредиты и штрафы на сумму до 5 млн тенге. Для убедительности авторы используют государственную символику и предлагают перейти по ссылке в описании профиля, сообщает Zakon.kz.

Центр по борьбе с дезинформацией изучил подозрительную ссылку и выявил несколько признаков риска.

Прежде всего специалисты отмечают, что сайт имитирует якобы официальный сервис социальной помощи. Пользователю предлагают указать год рождения, после чего сообщают о соответствии условиям программы и предлагают перейти в Telegram. Таймер обратного отсчета создает ощущение срочности и подталкивает к быстрым действиям.

Уже при подтверждении авторизации в Telegram пользователь, по сути, предоставляет посторонним доступ к своей учетной записи, личной переписке и связанным данным.

Техническая проверка также выявила следующие признаки:

VirusTotal: сервис LevelBlue классифицирует ресурс как Phishing (фишинг), а alphaMountain.ai и Fortinet – как Spam (спам).

Возраст домена: по результатам анализа, на момент проверки домен зарегистрирован около 17 дней назад. Сам по себе этот факт не доказывает мошенничество, но в сочетании с другими признаками вызывает подозрения.

"Совокупность этих признаков указывает на риск фишинга под предлогом получения государственной помощи", – сказано в публикации Центра за 27 октября 2026 года.

Фото: Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте РК

Далее сотрудники Центра напоминают, как можно распознать подозрительный сайт.

Конечно же, стоит проверить доменное имя.

Официальные государственные ресурсы Казахстана используют домены в зоне .gov.kz, а многие другие официальные организации – .kz. Чаще всего названия сайтов государственных органов и организаций пишутся латиницей с использованием казахских слов и их аббревиатур.

Также необходимо обращать внимание на необычные домены. Если после названия сайта стоят незнакомые зоны, например .cfd, .xyz, .top или .click, это повод внимательнее проверить ресурс.

Дополнительные советы:

Не доверяйте одному лишь оформлению. Государственная символика, логотипы и надписи о защищенном соединении не подтверждают, что сайт принадлежит государственному органу.

Проверяйте обещания. Информацию о списании кредитов и штрафов ищите на официальных ресурсах государственных органов.

Не подтверждайте подозрительную авторизацию. Не предоставляйте доступ к Telegram и другим аккаунтам, если не уверены, кому и какие права передаете.

Если вы уже подтвердили подозрительный вход, проверьте активные сеансы Telegram, завершите незнакомые сеансы и включите двухэтапную аутентификацию.

"Мошенники тщательно продумывают каждый этап вовлечения пользователей: обещают списать долги, предлагают финансовую помощь или используют актуальную социальную повестку, чтобы вызвать доверие и подтолкнуть людей к нужным действиям. За внешне убедительными публикациями могут скрываться фишинговые схемы, нацеленные на получение доступа к личным данным и аккаунтам. Поэтому важно не поддаваться на громкие обещания, проверять информацию через официальные источники и внимательно относиться к ссылкам и запросам на авторизацию". Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при президенте РК

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) предупреждали казахстанцев о новой волне мошенничества. Подробности по этой ссылке.