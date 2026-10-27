#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
451.05
504.95
5.6
События

Стоматолог без сертификата лечил 345 детей и получил миллионы из фонда ОСМС

Стоматолог, стоматология, стоматологическая клиника, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 12:17 Фото: pexels
В Степногорске в ходе проверки выявлены случаи оказания стоматологической помощи несовершеннолетним врачом, не имевшим соответствующего сертификата специалиста, дающего право работать с детьми, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы прокуратуры Акмолинской области за 27 октября 2026 года, стоматолог филиала ТОО Viamedis оказал медицинские услуги 345 несовершеннолетним пациентам, которые были оплачены за счет средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Общая сумма необоснованно выплаченных средств составила 2 569 792 тенге.

В итоге после вмешательства прокуратуры в доход государства вернули всю сумму.

Ранее мы писали, что в Павлодаре трехлетний ребенок впал в кому и оказался на аппарате искусственной вентиляции легких после визита к стоматологу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
09:19, 05 марта 2026
Миллионы тенге ущерба по ОСМС: директор частных стоматологий подозревается в мошенничестве
Стоматолог, стоматология, стоматологическая клиника
10:45, 15 апреля 2026
Один стоматолог лечил десятки людей одновременно: выявлены приписки по ОСМС на сотни миллионов
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку
10:27, 17 сентября 2024
Как получить жилищный сертификат в виде соцпомощи: обновлены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофея Скатова бьёт по мячу
13:03, Сегодня
Тимофея Скатова разгромили в первом круге "Челленджера" в Сеуле
Бен Шелтон и Карлос Алькарас после матча
12:53, Сегодня
Бен Шелтон: Алькарас и Синнер будут в отличной форме к следующему Australian Open
&quot;Вписал своё имя в историю&quot;: Глазунов выразил уважение Рафаэлю Уразбахтину после отставки
12:36, Сегодня
"Вписал своё имя в историю": Глазунов выразил уважение Рафаэлю Уразбахтину после отставки
Кирилл Проходов на Азиаде
12:14, Сегодня
Определился состав сборной Казахстана на молодёжный чемпионат Азии по фехтованию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: