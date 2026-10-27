Стоматолог без сертификата лечил 345 детей и получил миллионы из фонда ОСМС

В Степногорске в ходе проверки выявлены случаи оказания стоматологической помощи несовершеннолетним врачом, не имевшим соответствующего сертификата специалиста, дающего право работать с детьми, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы прокуратуры Акмолинской области за 27 октября 2026 года, стоматолог филиала ТОО Viamedis оказал медицинские услуги 345 несовершеннолетним пациентам, которые были оплачены за счет средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Общая сумма необоснованно выплаченных средств составила 2 569 792 тенге.

В итоге после вмешательства прокуратуры в доход государства вернули всю сумму.

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