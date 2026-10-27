Прямые авиарейсы из Казахстана в США: что известно о подготовке к запуску

Казахстан и США обсудили дальнейшее сотрудничество в области авиационной безопасности, обмен нормативным и практическим опытом, а также подготовку к открытию прямого авиасообщения. Подробности 27 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, встреча руководства Авиационной администрации Казахстана (ААК) с представителями Администрации транспортной безопасности США (TSA) во главе с исполнительным директором по вопросам авиации и международной политики Эриком Ятаром состоялась в Астане в рамках Недели авиационной безопасности ИКАО 2026.

"Одной из ключевых тем стало выполнение требований авиационной безопасности, необходимых для начала полетов казахстанского перевозчика в Соединенные Штаты. Участники обсудили подготовку программы авиационной безопасности авиакомпании Air Astana и дальнейшее взаимодействие с TSA по соответствующим процедурам". Пресс-служба МТ РК

В ведомстве уточнили, что представители американской стороны разъяснили основные этапы работы, включающие:

рассмотрение программы безопасности перевозчика,

проверку совместимости систем передачи данных о пассажирах с программой TSA Secure Flight,

проведение оценки авиационной безопасности аэропорта до начала выполнения рейсов.

Также отмечена необходимость координации этих мероприятий с процедурами Министерства транспорта США и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

"Отдельное внимание уделено результатам ранее проведенного предварительного обследования аэропорта и последующей работе по рекомендациям TSA. Стороны подчеркнули важность своевременного обмена информацией и взаимодействия профильных специалистов при подготовке к оценке". Пресс-служба МТ РК

Как сообщается, казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении подходов США к организации национальной системы авиационной безопасности. В частности, обсуждены возможности ознакомления с законодательством, регулирующими документами и практикой TSA для дальнейшего совершенствования национальных требований и надзорных процедур.

"Представители TSA сообщили о возможности предоставления систематизированного обзора нормативной базы США в области авиационной безопасности. Более детальные вопросы могут быть дополнительно проработаны через региональных представителей и профильные подразделения ведомства". Пресс-служба МТ РК

Кроме того, участники рассмотрели продолжающееся сотрудничество в сфере безопасности грузовых авиаперевозок и цепочек поставок. Отмечено значение обмена опытом и экспертного взаимодействия для повышения эффективности мер защиты гражданской авиации.

В Минтранспорта РК подчеркнули, что дальнейшее сотрудничество будет направлено на последовательное выполнение необходимых процедур авиационной безопасности, обмен передовыми практиками и создание условий для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США.

20 октября 2026 года вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал, когда могут запустить прямые авиарейсы между Казахстаном и США. По его мнению, до конца года Казахстан официально получит право осуществлять рейсы на территорию Соединенных Штатов. Также они объяснил, почему сдвинулись сроки запуска прямого авиасообщения.