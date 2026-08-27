Казахстан и Саудовская Аравия резко увеличили количество авиарейсов

Казахстан и Саудовская Аравия значительно расширили возможности для выполнения авиарейсов. Подробности сегодня раскрыли в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, 26 августа 2026 года в Эр-Рияде состоялась церемония подписания соглашения о воздушном сообщении между правительством Казахстана и правительством Королевства Саудовская Аравия.

"Подписание документа укрепило действующую нормативно-правовую базу в сфере гражданской авиации и создало дополнительные возможности для развития регулярного воздушного сообщения между двумя странами. В рамках достигнутых договоренностей стороны увеличили количество разрешенных регулярных рейсов с 28 до 70 в неделю", – рассказали в пресс-службе МТ РК сегодня, 27 августа.

В ведомстве уточнили, что на основе достигнутых договоренностей авиаперевозчиками планируется открытие прямых регулярных рейсов между Астаной и Эр-Риядом, а также увеличение количества маршрутов с другими городами Саудовской Аравии.

В церемонии подписания приняли участие вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев и и. о. президента Главного управления гражданской авиации Королевства Саудовская Аравия Сулейман бин Ахмед Альбассам.

21 августа 2026 года стало известно, что Алматы и Гонконг соединит новый прямой авиарейс.