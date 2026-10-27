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Общество

Пил до четырех энергетиков в день: мужчине провели экстренную операцию в Алматы

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 12:43 Фото: pexels
В Алматы хирурги спасли молодого мужчину, пившего до четырех энергетиков в день. Об этом сегодня, 27 октября 2026 года, рассказали в Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) города, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, молодого мужчину с сильной болью в животе доставили в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ).

"Врачи выявили прободную язву желудка, осложненную перитонитом. Пациенту экстренно провели операцию: хирурги ушили отверстие в стенке желудка и очистили брюшную полость. После лечения его состояние улучшилось, и мужчину выписали домой".Пресс-служба УОЗ Алматы

По словам пациента, в течение нескольких месяцев он ежедневно выпивал по 3-4 банки энергетиков.

В свою очередь хирург ЦГКБ Алматы Ильяс Сагиев предупредил: нельзя утверждать, что энергетики стали причиной прободения язвы. Однако, как подчеркнул врач, их чрезмерное употребление может негативно влиять на желудочно-кишечный тракт.

Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями желудка.

29 сентября 2026 года стало известно, что впервые в Казахстане хирурги провели роботизированную операцию на желудке. По данным Минздрава,хирурги в Алматинском онкологическом центре удалили часть органа без большого хирургического разреза.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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