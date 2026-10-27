Пил до четырех энергетиков в день: мужчине провели экстренную операцию в Алматы
Согласно предоставленной информации, молодого мужчину с сильной болью в животе доставили в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ).
"Врачи выявили прободную язву желудка, осложненную перитонитом. Пациенту экстренно провели операцию: хирурги ушили отверстие в стенке желудка и очистили брюшную полость. После лечения его состояние улучшилось, и мужчину выписали домой".Пресс-служба УОЗ Алматы
По словам пациента, в течение нескольких месяцев он ежедневно выпивал по 3-4 банки энергетиков.
В свою очередь хирург ЦГКБ Алматы Ильяс Сагиев предупредил: нельзя утверждать, что энергетики стали причиной прободения язвы. Однако, как подчеркнул врач, их чрезмерное употребление может негативно влиять на желудочно-кишечный тракт.
Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями желудка.
29 сентября 2026 года стало известно, что впервые в Казахстане хирурги провели роботизированную операцию на желудке. По данным Минздрава,хирурги в Алматинском онкологическом центре удалили часть органа без большого хирургического разреза.