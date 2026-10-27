Подвергал опасности жизнь и здоровье ребенка: казахстанца с сыном доставили в полицию

Сотрудники полиции установили в Туркестане несовершеннолетнего подростка, одетого в одежду с элементами полицейской формы, который останавливал автомобили. Об этом 27 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки выяснилось, что подросток в вечернее время находился на проезжей части дороги и останавливал транспортные средства.

"При этом его отец снимал происходящее на видео, подвергая опасности жизнь и здоровье ребенка. В целях проведения профилактической работы несовершеннолетний вместе с законным представителем были доставлены в управление полиции. С ними была проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий и возможных опасных последствиях". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Как сообщается, в отношении родителя составлен административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

"Уважаемые родители! Нельзя подвергать жизнь ребенка опасности ради сиюминутного развлечения. Никакое видео и никакие просмотры не дороже человеческой жизни!" Пресс-служба ДП Туркестанской области

Согласно ст. 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП . Если это повторится в течение года после наложения административного взыскания, то гражданам грозит штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до пяти суток .

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