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Общество

Ночью снегопад, днем дожди: названы пять регионов Казахстана, в которых похолодает до -8°С

осень, листья, снег, Казахстан, погода, прогноз, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 17:00 Фото: pixabay
Синоптики опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 28 октября 2026 года. Из него следует, что в предстоящую среду на большей части территории республики ожидается погода без осадков, но осадки и похолодание никто не отменял, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, заморозки -1...-8°С ожидаются:

  • в области Жетысу,
  • в Жамбылской области,
  • в Алматинской области,
  • на западе Туркестанской области,
  • на севере и в центре Кызылординской области.
"Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с этим сохраняется погода без осадков. Лишь на юге страны с прохождением атмосферных фронтов ночью ожидаются осадки (дожди, снег), днем – дожди. По республике ожидаются туманы, на юге, юго-востоке, юго-западе республики – усиление ветра, на юге – с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем, как говорится в прогнозе, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской и области Жетысу, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, севере, в центре, в предгорных Туркестанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, на западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 17:00
Антициклон определит погоду в Казахстане в ближайшие дни

Ранее синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 28, 29 и 30 октября 2026 года. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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