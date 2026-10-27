Ночью снегопад, днем дожди: названы пять регионов Казахстана, в которых похолодает до -8°С
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Синоптики опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 28 октября 2026 года. Из него следует, что в предстоящую среду на большей части территории республики ожидается погода без осадков, но осадки и похолодание никто не отменял, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, заморозки -1...-8°С ожидаются:
- в области Жетысу,
- в Жамбылской области,
- в Алматинской области,
- на западе Туркестанской области,
- на севере и в центре Кызылординской области.
"Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с этим сохраняется погода без осадков. Лишь на юге страны с прохождением атмосферных фронтов ночью ожидаются осадки (дожди, снег), днем – дожди. По республике ожидаются туманы, на юге, юго-востоке, юго-западе республики – усиление ветра, на юге – с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Вместе с тем, как говорится в прогнозе, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:
- высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской и области Жетысу, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, севере, в центре, в предгорных Туркестанской областей;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, на западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.
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