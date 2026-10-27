#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
451.05
504.95
5.6
Общество

Онколог назвал признаки рака груди, которые нельзя игнорировать

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 19:12 Фото: Zakon.kz
Уплотнения в груди или подмышечной области, изменение формы молочной железы и втягивание соска могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Онколог Эльхан Ибрагимов рассказал, на какие изменения женщинам стоит обратить внимание в первую очередь, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, рак молочной железы проявляется не только появлением узелков или новообразований.

Врач-онколог Эльхан Ибрагимов перечислил тревожные признаки заболевания на своей странице в Instagram.

"В частности, речь идет о покраснении и отеке кожи, появлении участков с текстурой, напоминающей апельсиновую корку, а также о втягивании соска. Такие изменения не обязательно свидетельствуют об онкологическом заболевании, однако требуют внимания специалиста. При появлении подозрительных симптомов важно не откладывать обращение к врачу", – пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили, что кверцетин может влиять на несколько процессов, связанных с развитием рака легких.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
Читайте также
Рак груди, рак молочной железы, онколог, врач, советы
19:33, 05 октября 2026
Онколог предупредила о признаке рака груди, который часто игнорируют женщины
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
23:35, 23 июля 2026
Какие симптомы могут быть ранними признаками рака, рассказал онколог
Рак легких может долго протекать незаметно: онколог назвал тревожные признаки
20:44, 02 сентября 2026
Рак легких может долго протекать незаметно: онколог назвал тревожные признаки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
18:55, Сегодня
Янник Синнер рассказал, чем занимался во время вынужденной паузы из-за травмы
Фото: Fctobol.kz
18:20, Сегодня
Лидер "Тобыла" Ндиайе может перейти в "Кайрат"
Елена Рыбакина с кубком US Open
17:51, Сегодня
Стало известно время начало матча Рыбакина – Путинцева на "пятисотнике" в Токио
Чемпионат мира по борьбе
17:35, Сегодня
Победа украинки над турчанкой завершила выступление борчихи Гульмарал Еркебаевой на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: