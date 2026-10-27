Онколог назвал признаки рака груди, которые нельзя игнорировать

Фото: Zakon.kz

Уплотнения в груди или подмышечной области, изменение формы молочной железы и втягивание соска могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Онколог Эльхан Ибрагимов рассказал, на какие изменения женщинам стоит обратить внимание в первую очередь, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, рак молочной железы проявляется не только появлением узелков или новообразований. Врач-онколог Эльхан Ибрагимов перечислил тревожные признаки заболевания на своей странице в Instagram. "В частности, речь идет о покраснении и отеке кожи, появлении участков с текстурой, напоминающей апельсиновую корку, а также о втягивании соска. Такие изменения не обязательно свидетельствуют об онкологическом заболевании, однако требуют внимания специалиста. При появлении подозрительных симптомов важно не откладывать обращение к врачу", – пояснил специалист. Ранее сообщалось, что ученые обнаружили, что кверцетин может влиять на несколько процессов, связанных с развитием рака легких.

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