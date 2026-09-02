Рак легких может долго протекать незаметно: онколог назвал тревожные признаки

Онколог Густаво Шварцман заявил, что длительный кашель может быть одним из симптомов рака легких и не должен оставаться без внимания. По его словам, особенно насторожиться стоит при появлении крови в мокроте, одышки, боли в груди, осиплости или беспричинной потере веса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metropoles, специалист рекомендует курильщикам обращаться к врачу, если кашель сохраняется более трех недель. Людям, которые не курят, стоит пройти обследование, если симптом не проходит в течение восьми недель.

При этом кашель сам по себе не означает наличие онкологического заболевания – его причиной могут быть инфекции, аллергия и другие состояния. Однако при длительном сохранении симптома специалисты советуют обратиться за медицинской помощью.

Рак легких часто диагностируют на поздних стадиях, поскольку на начальном этапе болезнь может протекать практически без симптомов. По словам специалистов, компьютерная томография с низкой дозой облучения может помочь выявить опухоль на ранней стадии у людей из группы высокого риска.

Необходимость такого обследования следует обсуждать с врачом.

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