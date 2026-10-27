Не хотел съезжать и избил хозяйку квартиры: скандальное видео разлетелось по Казнету

Скандальное видео с угрозами и нецензурной бранью взбудоражило Казнет. Бытовой конфликт произошел в Астане, где 22-летний квартирант набросился с кулаками на владельца жилья, сообщает Zakon.kz.

На кадрах мужчина агрессивно выражается в адрес человека, снимающего происходящее на телефон, и угрожает ему. Обстоятельства конфликта позже прокомментировали в полиции.

По данным Департамента полиции Астаны, 22-летний мужчина арендовал квартиру, но своевременно ее не освободил.

В ходе возникшего конфликта с хозяйкой жилья он нанес ей телесные повреждения и выражался в ее адрес нецензурной бранью.

"По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлен и задержан 22-летний мужчина. Расследование продолжается", – рассказали 27 октября 2026 года Zakon.kz в ведомстве.

Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство из-за нецензурной брани. По решению суда ему назначили административный арест на 30 суток.

Ранее полуторагодовалый ребенок получил тяжелые ожоги горячим супом в одном из детских садов Астаны. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.