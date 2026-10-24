Из Астаны запустили прямой авиарейс на "арабские Мальдивы"

24 октября 2026 года состоялся первый международный рейс по маршруту Астана – Салала (Султанат Оман), сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства транспорта Казахстана, на борту первого рейса находились 140 пассажиров. Днем ранее, 23 октября, состоялся первый рейс из Алматы в Салалу, также с полной пассажирской загрузкой.

Салала – это второй по величине город Омана, столица южной провинции Дофар и главный тропический курорт страны, который часто называют "арабскими Мальдивами". Город омывается Индийским океаном (Аравийским морем) и кардинально отличается от остальной засушливой части Аравийского полуострова благодаря уникальному климату.

Известно, что теперь рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus A320.

В настоящее время воздушное сообщение между Казахстаном и Оманом также осуществляется по маршруту Алматы – Маскат авиакомпанией SalamAir.

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