Из Астаны запустили прямой авиарейс на "арабские Мальдивы"
По данным пресс-службы Министерства транспорта Казахстана, на борту первого рейса находились 140 пассажиров. Днем ранее, 23 октября, состоялся первый рейс из Алматы в Салалу, также с полной пассажирской загрузкой.
Салала – это второй по величине город Омана, столица южной провинции Дофар и главный тропический курорт страны, который часто называют "арабскими Мальдивами". Город омывается Индийским океаном (Аравийским морем) и кардинально отличается от остальной засушливой части Аравийского полуострова благодаря уникальному климату.
Известно, что теперь рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus A320.
В настоящее время воздушное сообщение между Казахстаном и Оманом также осуществляется по маршруту Алматы – Маскат авиакомпанией SalamAir.
Немного ранее мы писали о том, что для казахстанцев, собирающихся в Египет, появились хорошие новости. Теперь для туристов из Казахстана будет упрощен въезд.