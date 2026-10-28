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Общество

Жители Атырау отправили акимов в автобус

Аким Болат Акчулаков и аким Данияр Таханов, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 07:43 Фото: gov
Аким Атырауской области Болат Акчулаков и аким города Данияр Таханов после жалоб решили лично посмотреть, как работает общественный транспорт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Ак Жайык", поводом для поездки на автобусе стали регулярные жалобы местных жителей на общественный транспорт. Чиновники проехались по маршрутам №12, 14 и 59, заодно осмотрели остановки. Проверяли, есть ли павильоны, в каком они состоянии и насколько удобно пассажирам ждать транспорт.

Однако, как отметило издание, стоять в переполненном салоне акимам не пришлось. Поездка пришлась на выходные, когда пассажиров в автобусах заметно меньше. Так что с давкой, привычной для многих пассажиров в часы пик, руководители региона и города не столкнулись.

По итогам поездки профильному управлению поручили найти специалистов, которые изучат городскую маршрутную сеть и предложат, как ее улучшить.

Проблемы с общественным транспортом отмечаются и в других городах страны. Например, в Алматы с наступлением сентября стали жаловаться на переполненные автобусы, в которые невозможно попасть. 22 октября 2026 года в ТОО "Алматыэлектротранс" заявили, что будут подгонять пустые автобусы к остановкам с наибольшим количеством ожидающих пассажиров.

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Камила Салкымбаева
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