Жители Атырау отправили акимов в автобус
Как пишет "Ак Жайык", поводом для поездки на автобусе стали регулярные жалобы местных жителей на общественный транспорт. Чиновники проехались по маршрутам №12, 14 и 59, заодно осмотрели остановки. Проверяли, есть ли павильоны, в каком они состоянии и насколько удобно пассажирам ждать транспорт.
Однако, как отметило издание, стоять в переполненном салоне акимам не пришлось. Поездка пришлась на выходные, когда пассажиров в автобусах заметно меньше. Так что с давкой, привычной для многих пассажиров в часы пик, руководители региона и города не столкнулись.
По итогам поездки профильному управлению поручили найти специалистов, которые изучат городскую маршрутную сеть и предложат, как ее улучшить.
Проблемы с общественным транспортом отмечаются и в других городах страны. Например, в Алматы с наступлением сентября стали жаловаться на переполненные автобусы, в которые невозможно попасть. 22 октября 2026 года в ТОО "Алматыэлектротранс" заявили, что будут подгонять пустые автобусы к остановкам с наибольшим количеством ожидающих пассажиров.