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Общество

Заморозки до -4°С в Астане и Алматы, в Шымкенте – тепло до +21°С: контрастный прогноз на конец октября

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 14:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 29-31 октября 2026 года в трех крупнейших городах страны. По прогнозу, теплее всего по-прежнему будет в Шымкенте. В Астане ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в Алматы дождь пройдет в один из дней, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 29 октября: переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь. Днем порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +9+11°С.
  • 30 октября: переменная облачность, ночью снег, днем небольшой дождь. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.
  • 31 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.

Алматы

  • 29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.
  • 30 октября: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +12+14°С.
  • 31 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +12+14°С.

Шымкент

  • 29 октября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +16+18°С.
  • 30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +17+19°С.
  • 31 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +19+21°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 14:56
Ботсад Алматы спрятал свое главное украшение до весны

Прогноз на три дня по всей стране можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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