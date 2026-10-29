#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
457.09
508.42
5.67
Общество

Важную транзитную трассу расширят в Казахстане

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 09:40 Фото: unsplash
В 2027 году автомобильную дорогу Кокшетау – Петропавловск, которая имеет важное транзитное значение для Казахстана, планируют расширить до четырех полос, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 24.kz дорожные специалисты, расширение трассы позволит увеличить пропускную способность, снизить транспортную нагрузку и повысить безопасность движения.

"Сейчас это двухполосная дорога. После расширения она будет соответствовать первой технической категории и иметь четыре полосы движения с разделительной полосой. Это позволит увеличить пропускную способность и повысить безопасность дорожного движения", – рассказал директор областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Хамзат Султанов.

Общая протяженность автодороги Кокшетау – Петропавловск составляет около 200 км, и по ней ежедневно проезжают более 8 тыс. автомобилей, в том числе грузовых.

Выступая 28 октября 2026 года с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по качественному строительству всех автодорог – республиканских и местных. Президент подчеркнул, что "нам нужны очень качественные дороги", а также заявил, что "ссылки на качество битума, щебенки не принимаются". Глава государства отметил, что без развитой транспортно-логистической системы даже сильная страна может оказаться на грани краха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
10:32, Сегодня
Новый механизм повышения зарплат медработников: от чего будут зависеть доплаты
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик
13:04, 15 июля 2026
Трассу "Алматы – Каскелен" расширят до восьми полос: работы поручено начать уже 20 июля
Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы
10:10, 17 апреля 2026
Зима вернулась: из-за стихии перекрыты важные трассы на востоке Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лейла Фернандес сжимает кулак на турнире в Нинбо
10:21, Сегодня
Определилась соперница победительницы пары Рыбакина – Путинцева в четвертьфинале Токио
Атака &quot;Барыса&quot;
10:07, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ после матча "Динамо" Минск - "Барыс"
Команда &quot;Тараз&quot; на общем фото перед матчем
09:45, Сегодня
"Тараз" опроверг сообщения о долгах клуба
Владимир Логвин
09:31, Сегодня
Обновился тренерский штаб юношеской сборной Казахстана по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: