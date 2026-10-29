Важную транзитную трассу расширят в Казахстане

В 2027 году автомобильную дорогу Кокшетау – Петропавловск, которая имеет важное транзитное значение для Казахстана, планируют расширить до четырех полос, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 24.kz дорожные специалисты, расширение трассы позволит увеличить пропускную способность, снизить транспортную нагрузку и повысить безопасность движения.

"Сейчас это двухполосная дорога. После расширения она будет соответствовать первой технической категории и иметь четыре полосы движения с разделительной полосой. Это позволит увеличить пропускную способность и повысить безопасность дорожного движения", – рассказал директор областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Хамзат Султанов.

Общая протяженность автодороги Кокшетау – Петропавловск составляет около 200 км, и по ней ежедневно проезжают более 8 тыс. автомобилей, в том числе грузовых.

Выступая 28 октября 2026 года с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по качественному строительству всех автодорог – республиканских и местных. Президент подчеркнул, что "нам нужны очень качественные дороги", а также заявил, что "ссылки на качество битума, щебенки не принимаются". Глава государства отметил, что без развитой транспортно-логистической системы даже сильная страна может оказаться на грани краха.