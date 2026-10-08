Туман, шквал и снег надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 9 октября 2026 года

В Казахстане в предстоящую пятницу, 9 октября 2026 года, ожидаются туман, шквал и осадки, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на севере, востоке и в центре Казахстана – пройдут дожди, на востоке прогнозируются осадки (дожди, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман".

Также, согласно прогнозу, в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской области, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской областей;

– в Атырауской области, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на юге Атырауской областей, на западе, юге, в центре области Улытау.

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С прогнозом погоды для Алматы, Астаны и Шымкента на 9, 10 и 11 октября 2026 года можете ознакомиться по ссылке.