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События

В метро Алматы за день поймали двух пассажиров с оружием

кастет, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 15:14 Фото: pixabay
В Алматы за один день в метро выявили сразу два факта перевозки запрещенных предметов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, на станциях метро "Бауыржан Момышулы" и "Жибек жолы" сотрудники полиции обнаружили у пассажиров предметы, похожие на кастеты.

"Подозрительные предметы выявили при досмотре багажа с использованием рентгеновского оборудования. Оба гражданина переданы для дальнейшего разбирательства. По каждому факту возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются, действиям граждан будет дана правовая оценка", – рассказали в ДП 29 октября 2026 года.

Полиция напоминает, что пронос в общественные места предметов, представляющих потенциальную опасность, может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством.

Кастет в Казахстане признан холодным ударно-дробящим оружием, его оборот и ношение запрещены законом.

На станции метро "Абай" ранее у пассажира нашли нож. В полиции Алматы также рассказывали об обнаружении в сумке пассажира метро двух патронов калибра 5,45 миллиметра. А в сентябре задержали пассажира, в кармане которого нашли сверток с противозаконным содержимым.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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