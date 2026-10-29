В метро Алматы за день поймали двух пассажиров с оружием
Фото: pixabay
В Алматы за один день в метро выявили сразу два факта перевозки запрещенных предметов, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, на станциях метро "Бауыржан Момышулы" и "Жибек жолы" сотрудники полиции обнаружили у пассажиров предметы, похожие на кастеты.
"Подозрительные предметы выявили при досмотре багажа с использованием рентгеновского оборудования. Оба гражданина переданы для дальнейшего разбирательства. По каждому факту возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются, действиям граждан будет дана правовая оценка", – рассказали в ДП 29 октября 2026 года.
Полиция напоминает, что пронос в общественные места предметов, представляющих потенциальную опасность, может повлечь ответственность, предусмотренную законодательством.
Кастет в Казахстане признан холодным ударно-дробящим оружием, его оборот и ношение запрещены законом.
На станции метро "Абай" ранее у пассажира нашли нож. В полиции Алматы также рассказывали об обнаружении в сумке пассажира метро двух патронов калибра 5,45 миллиметра. А в сентябре задержали пассажира, в кармане которого нашли сверток с противозаконным содержимым.
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