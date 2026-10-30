Дожди со снегом, снегопады и гололед: опубликован дорожный прогноз по Казахстану на 30 октября
Фото: Telegram/qazavtojol
Дорожный прогноз на сегодня, 30 октября 2026 года, предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" и обратилась к водителям, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным нацкомпании, в пятницу осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются сразу в шести регионах страны:
- в Алматинской области,
- в Карагандинской области,
- в Павлодарской области,
- в Восточно-Казахстанской области,
- в области Абай,
- в области Жетысу.
Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.
"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"
Отмечается, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.
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