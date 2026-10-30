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Общество

Дожди со снегом, снегопады и гололед: опубликован дорожный прогноз по Казахстану на 30 октября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 08:41 Фото: Telegram/qazavtojol
Дорожный прогноз на сегодня, 30 октября 2026 года, предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" и обратилась к водителям, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным нацкомпании, в пятницу осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются сразу в шести регионах страны:

  • в Алматинской области,
  • в Карагандинской области,
  • в Павлодарской области,
  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в области Абай,
  • в области Жетысу.

Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Отмечается, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 08:41
Гололед, сильные осадки и заморозки до -9°С: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Ранее синоптики предупредили, что сильные снегопады, ливни и заморозки до -9°С надвигаются на Казахстан. Подробнее о погоде на 30 октября 2026 года можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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