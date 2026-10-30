Дожди со снегом, снегопады и гололед: опубликован дорожный прогноз по Казахстану на 30 октября

Дорожный прогноз на сегодня, 30 октября 2026 года, предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" и обратилась к водителям, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным нацкомпании, в пятницу осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются сразу в шести регионах страны:

в Алматинской области,

в Карагандинской области,

в Павлодарской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай,

в области Жетысу.

Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Отмечается, что актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно узнать по номеру "1403", который работает круглосуточно.

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