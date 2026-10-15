Гололед и дожди со снегом обрушатся на четыре области Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 15 октября
Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 15 октября 2026 года. В связи с ожидаемой непогодой к водителям обратились с важным призывом, сообщает Zakon.kz.
По данным нацкомпании, в четверг осадки в виде дождей со снегом и снегопад ожидаются:
- в Алматинской области,
- в Восточно-Казахстанской области,
- в области Абай,
- в области Жетысу.
Вместе с тем на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.
"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – предупредили в "КазАвтоЖоле".
Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как напомнили водителям, можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).
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