Гололед и дожди со снегом обрушатся на четыре области Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 15 октября

В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 15 октября 2026 года. В связи с ожидаемой непогодой к водителям обратились с важным призывом, сообщает Zakon.kz.

По данным нацкомпании, в четверг осадки в виде дождей со снегом и снегопад ожидаются:

в Алматинской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай,

в области Жетысу.

Вместе с тем на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – предупредили в "КазАвтоЖоле".

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как напомнили водителям, можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане 15 октября 2026 года ожидаются дожди, снегопад, очень сильный ветер и гололед. В связи с непогодой с прогнозируемой непогодой в 17 областях страны объявлено штормовое предупреждение.