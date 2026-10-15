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Общество

Гололед и дожди со снегом обрушатся на четыре области Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 15 октября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 08:42 Фото: Telegram/qazavtojol
В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили дорожный прогноз на сегодня, 15 октября 2026 года. В связи с ожидаемой непогодой к водителям обратились с важным призывом, сообщает Zakon.kz.

По данным нацкомпании, в четверг осадки в виде дождей со снегом и снегопад ожидаются:

  • в Алматинской области,
  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в области Абай,
  • в области Жетысу.

Вместе с тем на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.

"Водителям рекомендуем учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров", – предупредили в "КазАвтоЖоле".

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как напомнили водителям, можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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