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Общество

Казахстан встретит ноябрь дождями, снегом и гололедом

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 11:46 Фото: Zakon.kz
О непростой погоде на 31 октября, 1 и 2 ноября 2026 года рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В эти дни, как отмечают метеорологи, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода из-за влияния северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

Пройдут дожди и снег, а на севере и востоке страны ожидается гололед.

"Лишь на западе, северо-западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По республике также ожидается усиление ветра, на юге днем – пыльная буря.

Кроме того, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в горных районах юга и юго-востока республики – туманы.

Примечательно, что значительных изменений в температурном фоне республики не ожидаются.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 11:46
Синоптики раздумали: дождь и заморозки в Алматы отменяются

Мы также писали о том, что в ряде регионов Казахстана на сегодня, 30 октября 2026 года, объявлено штормовое предупреждение.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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