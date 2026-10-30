Ночные заморозки до -3°С накроют Астану, а что ждет Алматы и Шымкент в выходные – обновленный прогноз
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В предстоящие выходные (субботу и воскресенье) и понедельник в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается погода без осадков. При этом столицу ночью накроют заморозки до -3°С, а в двух крупнейших мегаполисах страны будет плюсовая температура, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в обновленном прогнозе на 31 октября и 1-2 ноября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".
Прогноз погоды по Астане
- 31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +9...+11°С.
- 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +9...+11°С.
- 2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +6...+8°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +12...+14°С.
- 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +12...+14°С.
- 2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +14...+16°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +20...+22°С.
- 1-2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +20...+22°С.
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