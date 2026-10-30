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Общество

Стало известно, когда заработает канатка на Шымбулак, но лыжи брать рано

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 17:50 Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Жителям и гостям Алматы 30 октября 2026 года рассказали, что канатные дороги Шымбулака возобновят работу 2 ноября, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы курорта, после плановой профилактики возобновят работу канатные дороги "Медеу-Shymbulak", "Комби-1" и "Комби-2". Канатную дорогу ККД-4 откроют 10 ноября.

"Профилактику канатных дорог курорт проводит дважды в год – весной и осенью – в соответствии с международной практикой. Работы выполняются по рекомендациям производителей оборудования – компаний Doppelmayr и Leitner", – отметили в компании.

При этом там уточнили, что возобновление работы канатных дорог 2 ноября не означает старт горнолыжного сезона.

"Дата начала катаний будет определена с учетом погодных условий, состояния склонов и толщины снежного покрова. О дате открытия курорт сообщит дополнительно", – подчеркнули в компании.

Согласно последним нововведениям, въезд транспортных средств на Шымбулак попал под запрет, кроме электромобилей, специальной техники и транспортных средств коммунальных, оперативных и экстренных служб, а также авто, принадлежащих проживающим в той зоне. В выходные и праздничные дни ограничение распространяется и на электромобили.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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