Ребенок один в запертой квартире: спасатели обратились к родителям

Захлопнувшаяся дверь может стать серьезной проблемой, если в квартире остался маленький ребенок. В МЧС Казахстана объяснили, как действовать родителям в такой ситуации и каких ошибок следует избегать, сообщает Zakon.kz.

Вышли буквально на минуту, а дверь захлопнулась. При этом внутри остался маленький ребенок. Такая бытовая ситуация может быстро превратиться в угрозу его жизни и здоровью.

В МЧС Казахстана рассказали, как действовать родителям в подобных случаях и когда необходимо обращаться за помощью к спасателям.

Если за закрытой дверью находится маленький ребенок, который не может самостоятельно открыть дверь или позвать на помощь, ситуация требует особого внимания. Особенно опасно, если в квартире остались включенные газовые или электроприборы, существует риск падения, пожара, отравления или другая непосредственная угроза здоровью.

В таких случаях необходимо звонить по номеру 112 и сообщить диспетчеру, что ребенок находится один за закрытой дверью. Важно максимально точно описать ситуацию: назвать адрес, подъезд, этаж, квартиру, возраст ребенка и рассказать о возможных источниках опасности внутри помещения.

Если известно, что ребенок плохо себя чувствует или находится в непосредственной опасности, об этом также следует сообщить оператору.

До прибытия спасателей необходимо сохранять спокойствие и выполнять инструкции диспетчера. Если ребенок слышит взрослых, важно поддерживать с ним контакт: разговаривать, успокаивать и объяснять, что помощь уже направляется.

При этом в МЧС не рекомендуют самостоятельно вскрывать замок, использовать подручные инструменты или предпринимать действия, которые могут привести к травмам, повреждению двери или дополнительной опасности для ребенка.

Также важно обеспечить спасателям быстрый доступ к месту происшествия и не создавать препятствий для их работы.

В ведомстве отметили, что работу специалистов могут осложнить отсутствие точной информации об адресе, невозможность попасть в подъезд, несообщение о потенциальных угрозах внутри квартиры, а также самостоятельные попытки родителей вскрыть дверь.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, спасатели рекомендуют:

не оставлять маленького ребенка одного в квартире даже на короткое время;

следить за тем, где находятся ключи и кто имеет доступ к жилью;

заранее предусмотреть безопасный способ доступа в квартиру для взрослых членов семьи;

не оставлять ребенка рядом с опасными предметами и включенными приборами;

объяснить ребенку, как обращаться за помощью в экстренной ситуации, если он уже достаточно взрослый.

В МЧС подчеркнули, что обычная захлопнувшаяся дверь может стать серьезной преградой, если за ней остается маленький ребенок. Поэтому родителям важно заранее продумать действия на случай подобного происшествия.

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