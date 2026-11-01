Сколько раз казахстанцы обращались в полицию в 2026 году, рассказали в МВД

С начала 2026 года казахстанцы более 4,1 млн раз обращались в полицию по номеру 102, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, ежедневно по всей стране операторы службы 102 принимают и обрабатывают от 12 до 15 тысяч обращений. Всего с начала года зарегистрировано более 4 млн 117 тысяч звонков.

Все обращения автоматически фиксируются в информационной системе и передаются сотрудникам полиции для проверки и принятия необходимых мер. При распределении сообщений учитываются характер происшествия и место его совершения.

Помимо телефонного номера 102, казахстанцы могут сообщить о происшествиях и правонарушениях через мобильное приложение Police 102, тревожные кнопки SOS, омниканальную систему приема обращений и сервис "Закон и Порядок".

В МВД подчеркнули, что все поступающие сообщения регистрируются и ни одно обращение не остается без внимания.

Ранее сотрудники полиции Астаны задержали в Шымкенте 45-летнего мужчину, находившегося в международном розыске.