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#Казахстан в сравнении
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Общество

Сколько раз казахстанцы обращались в полицию в 2026 году, рассказали в МВД

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 17:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С начала 2026 года казахстанцы более 4,1 млн раз обращались в полицию по номеру 102, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, ежедневно по всей стране операторы службы 102 принимают и обрабатывают от 12 до 15 тысяч обращений. Всего с начала года зарегистрировано более 4 млн 117 тысяч звонков.

Все обращения автоматически фиксируются в информационной системе и передаются сотрудникам полиции для проверки и принятия необходимых мер. При распределении сообщений учитываются характер происшествия и место его совершения.

Помимо телефонного номера 102, казахстанцы могут сообщить о происшествиях и правонарушениях через мобильное приложение Police 102, тревожные кнопки SOS, омниканальную систему приема обращений и сервис "Закон и Порядок".

В МВД подчеркнули, что все поступающие сообщения регистрируются и ни одно обращение не остается без внимания.

Ранее сотрудники полиции Астаны задержали в Шымкенте 45-летнего мужчину, находившегося в международном розыске.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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