В Павлодарской области начали устанавливать мобильные блокпосты: что происходит

В Павлодарской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Скотокрад", сообщает Zakon.kz.

В рамках операции сотрудники полиции совместно с ветеринарными инспекторами проверяют торговые точки и транспорт на автодорогах региона. Основная цель рейдов – пресечение краж скота, незаконной продажи мяса и выявление нарушений ветеринарно-санитарных правил.

По словам начальника криминальной полиции УП Павлодара Асхата Мукушева, на загородных трассах и въездах выставлены 10 мобильных постов. Полицейские проверяют перевозимые грузы, ветеринарные документы, наличие ушных бирок у животных и клейм на мясных тушах.

Проверки также прошли на рынках и в других местах массовой торговли. Сотрудники полиции изучили документы, подтверждающие законность происхождения мясной продукции.

В результате рейдов выявлены два нарушения в области ветеринарии. Материалы направлены в уполномоченный орган для принятия соответствующих мер.

Кроме того, участковые инспекторы провели профилактические беседы с фермерами, пастухами и владельцами частных подворий. Им напомнили о необходимости маркировки скота, укрепления загонов и недопустимости бесконтрольного выпаса животных.

В полиции отметили, что подобные мероприятия проводятся регулярно.

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