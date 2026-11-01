В Павлодарской области начали устанавливать мобильные блокпосты: что происходит
В рамках операции сотрудники полиции совместно с ветеринарными инспекторами проверяют торговые точки и транспорт на автодорогах региона. Основная цель рейдов – пресечение краж скота, незаконной продажи мяса и выявление нарушений ветеринарно-санитарных правил.
По словам начальника криминальной полиции УП Павлодара Асхата Мукушева, на загородных трассах и въездах выставлены 10 мобильных постов. Полицейские проверяют перевозимые грузы, ветеринарные документы, наличие ушных бирок у животных и клейм на мясных тушах.
Проверки также прошли на рынках и в других местах массовой торговли. Сотрудники полиции изучили документы, подтверждающие законность происхождения мясной продукции.
В результате рейдов выявлены два нарушения в области ветеринарии. Материалы направлены в уполномоченный орган для принятия соответствующих мер.
Кроме того, участковые инспекторы провели профилактические беседы с фермерами, пастухами и владельцами частных подворий. Им напомнили о необходимости маркировки скота, укрепления загонов и недопустимости бесконтрольного выпаса животных.
В полиции отметили, что подобные мероприятия проводятся регулярно.
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