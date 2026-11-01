#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
453.87
508.33
5.65
Общество

В Павлодарской области начали устанавливать мобильные блокпосты: что происходит

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 17:53 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
В Павлодарской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Скотокрад", сообщает Zakon.kz.

В рамках операции сотрудники полиции совместно с ветеринарными инспекторами проверяют торговые точки и транспорт на автодорогах региона. Основная цель рейдов – пресечение краж скота, незаконной продажи мяса и выявление нарушений ветеринарно-санитарных правил.

По словам начальника криминальной полиции УП Павлодара Асхата Мукушева, на загородных трассах и въездах выставлены 10 мобильных постов. Полицейские проверяют перевозимые грузы, ветеринарные документы, наличие ушных бирок у животных и клейм на мясных тушах.

Проверки также прошли на рынках и в других местах массовой торговли. Сотрудники полиции изучили документы, подтверждающие законность происхождения мясной продукции.

В результате рейдов выявлены два нарушения в области ветеринарии. Материалы направлены в уполномоченный орган для принятия соответствующих мер.

Кроме того, участковые инспекторы провели профилактические беседы с фермерами, пастухами и владельцами частных подворий. Им напомнили о необходимости маркировки скота, укрепления загонов и недопустимости бесконтрольного выпаса животных.

В полиции отметили, что подобные мероприятия проводятся регулярно.

Ранее в МВД рассказали, сколько раз казахстанцы обращались в полицию в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
279 иностранцев задержали в Павлодарской области
14:55, 10 июня 2024
279 иностранцев задержали в Павлодарской области
Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса
23:36, 21 ноября 2025
6 тонн некачественного мяса едва не оказались на рынках Астаны
Куда звонить в случае паводков в Павлодарской области
11:49, 29 марта 2024
Куда звонить при угрозе подтоплений жителям Павлодарской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Степан Санников
18:28, Сегодня
Стали известны лучшие игроки чемпионата Казахстана по хоккею в октябре
Мейрамбек Картбай на чемпионате мира по борьбе
17:40, Сегодня
Появилось видео схватки Мейрамбека Картбая в "утешиловке" чемпионата мира по борьбе
Сборная Казахстана по хоккею
17:30, Сегодня
Стала известна окончательная заявка сборной Казахстана по хоккею на чемпионат Азии
Мейрамбек Картбай
17:04, Сегодня
Мейрамбек Картбай упустил победу на последних секундах и завершил выступление на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: