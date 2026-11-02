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Общество

Что выявила проверка после трагедии в Мангистау – комментарий премьер-министра

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:39 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о выявленных в ходе проверки недостатках в процессе организации военных учений, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, трагическое происшествие в Мангистауской области выявило наличие системных проблем при планировании и проведении военных учений.

"По результатам комплексной проверки Министерства обороны установлены недостатки в организации контроля за ходом учений, оценке потенциальных рисков и готовности к оперативному реагированию при изменении обстановки. В частности, выявлены: недостаточное внимание к опасным факторам, отсутствие должного контроля за соблюдением требований безопасности, а также за своевременным принятием решений о приостановке опасных этапов учений", – говорится в ответе премьера.

В этой связи, напомнил он, по поручению главы государства уполномоченными органами разработан проект Плана военной реформы.

Реформа предусматривает совершенствование системы военного управления, в том числе стандартизацию процедур планирования учений при неукоснительном соблюдении требований безопасности военнослужащих.

24 сентября 2026 года в Мангистау во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер. Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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