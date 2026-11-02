#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.87
508.33
5.65
Общество

33 расследования и ущерб в 8 млрд тенге: что выявила проверка автодорожной отрасли Казахстана

Дорожное строительство, строительство развязки, строительство развязок, строительство дороги, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 14:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казахстане после проверок в автодорожной отрасли начаты десятки досудебных расследований, а ущерб оценивается в миллиардах тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом на совещании о ходе исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева по реформированию автодорожной отрасли, которое провел премьер-министр Олжас Бектенов, доложил представитель Генеральной прокуратуры (ГП) РК.

Так, о предварительных результатах проверок в автодорожной отрасли сообщил первый заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев.

"Выявлены системные нарушения на разных этапах – от планирования и строительства до эксплуатации дорог. На сегодняшний день начато 33 досудебных расследования по фактам нарушений. Предварительная сумма ущерба оценивается примерно в более чем 8 млрд тенге. Расследования продолжаются", – следует из релиза, распространенного 2 ноября 2026 года пресс-службой правительства.

Кроме того, за счет отмены необоснованных договоров и планов государственных закупок предотвращены расходы на сумму 36 млрд тенге.

В частности, выявлены случаи объявления новых тендеров на ремонт ранее отремонтированных дорог, в том числе объектов с действующими гарантийными обязательствами подрядчиков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 14:41
Президент поставил задачу по качественному строительству всех автодорог – республиканских и местных

Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов поручил Рабочей группе по реформированию автодорожной отрасли до конца ноября 2026 года завершить обсуждение и подготовить комплексный пакет предложений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
08:31, 14 октября 2026
Реформа автодорожной отрасли: по поручению Токаева создана правительственная рабочая группа
Участки стоимостью 326 млн тенге: земельные махинации выявили в Туркестанской области
09:30, 01 декабря 2023
Участки стоимостью 326 млн тенге: земельные махинации выявили в Туркестанской области
Детский сад, детский садик, дети, ребенок, детсад, няни, няня
15:16, 15 августа 2024
В СКО осужден работник детсада за махинации с посещением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимур Лепсая сообщил о скором уходе Станислава Черчесова из &quot;Ахмата&quot;
14:30, Сегодня
Тимур Лепсая сообщил о скором уходе Станислава Черчесова из "Ахмата"
Елена Рыбакина подает на турнире в Нинбо
14:05, Сегодня
Рыбакина и Андреева стали лидерами года по победам на турнирах WTA 500
Шорт-трек
13:39, Сегодня
Этап World Tour по шорт-треку: Казахстан опять не сумел завоевать ни одной медали в Канаде
Стало известно, когда Алексей Гуцуляк может официально подписать контракт с &quot;Ордабасы&quot;
13:32, Сегодня
Стало известно, когда Алексей Гуцуляк может официально подписать контракт с "Ордабасы"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: