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События

Реформа автодорожной отрасли: по поручению Токаева создана правительственная рабочая группа

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 08:31 Фото: akorda.kz
В Казахстане создали правительственную рабочую группу по реформированию автодорожной отрасли. Соответствующее поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 октября 2026 года, заявили в пресс-службе правительства РК:

"Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова создана рабочая группа по реформированию автодорожной отрасли в рамках задач, поставленных главой государства на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі. Перед рабочей группой поставлены задачи по пересмотру действующей системы строительства дорог и оценки его качества, обновлению стандартов и строительных норм. Новый механизм управления отраслью, в том числе с учетом цифровых решений, будет нацелен на улучшение автодорожной инфраструктуры, повышение эффективности и прозрачности использования государственных средств".

В состав рабочей группы во главе с первым заместителем премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым вошли руководство министерств транспорта, промышленности и строительства, финансов, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, энергетики, заместитель главного транспортного прокурора, АО "НК "КазМунайГаз", АО "НК "ҚазАвтоЖол", РГП "Национальный центр качества дорожных активов", АО "КаздорНИИ", РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов", АО "КазНИИСА", а также эксперты отрасли и депутаты Курултая.

"Премьер-министр поручил до 1 декабря текущего года разработать предложения, в том числе законодательные меры, по глубокой реформе автодорожной отрасли".Пресс-служба правительства РК

24 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев, выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, раскритиковал качество дорог в Казахстане. Президент подчеркнул, что ситуация в дорожной отрасли "оставляет желать лучшего". Он отметил, что "необходимо пересмотреть систему оценки качества дорожного строительства".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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