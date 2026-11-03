В посольстве Казахстана в Узбекистане сделали заявление по госпитализированным детям-футболистам

Накануне в посольстве Казахстана в Узбекистане выступили с заявлением по ситуации с юными футболистами, которые попали в больницу в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что информация об отравлении детей и взрослых из числа участников международного футбольного фестиваля Dostlik Cup 2026, прибывших из Караганды, поступила в посольство РК в РУ 1 ноября 2026 года.

"С момента поступления звонка на горячую линию посольства консул Сакен Пердебеков незамедлительно выехал в больницу и находится рядом с пострадавшими, оказывая необходимое консульское содействие. Всего за медицинской помощью обратились 19 человек. В настоящее время в Городской клинической инфекционной больнице №5 Ташкента госпитализированы 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых. Состояние всех пострадавших стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", – заявили в посольстве РК в РУ 2 ноября.

Отмечается, что посол Казахстана посетил больницу, ознакомился с ходом лечения и встретился с родителями пострадавших. Вопрос оказания медицинской помощи находится на его контроле.

"Ситуация также находится на личном контроле министра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой и первого заместителя министра здравоохранения РУ Отабека Имамова. К оказанию необходимой помощи привлечены профессора Ташкентского медицинского университета, специалисты Санитарно-эпидемиологической службы и другие профильные эксперты". Заявление посольства РК в РУ

В диппредставительстве также заверили, что организаторы турнира Dostlik Cup 2026 оказывают всестороннее содействие пострадавшим.

"Ситуация находится на контроле посольства РК", – следует из заявления.

1 ноября 2026 года в соцсетях появилась информация, что в столице Узбекистана произошло массовое отравление детей из Казахстана. Юные футболисты из Караганды принимали участие в международном фестивале Dostlik Cup в Ташкенте. По словам одной из родительниц, 31 октября 2026 года после завтрака в одной из ташкентских гостиниц "у детей и взрослых начали появляться боли в животе и повышаться температура".

2 ноября в МИД РК заверили, что все нуждающиеся в помощи граждане Казахстана госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, и что "им оказывается необходимая врачебная помощь". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших и медицинскими учреждениями, а также держат данный вопрос на постоянном контроле.

По данным Минздрава РК, во время пребывания в Ташкенте с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 человек – 11 детей и 6 взрослых. Состояние всех пациентов стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева сообщила, что госпитализированные дети остаются в Узбекистане до выздоровления, остальные дети с родителями 2 ноября возвращаются в Казахстан.