Экономика, дороги и социальная поддержка: Бектенов обозначил приоритеты правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил ключевые задачи правительства по исполнению Послания президента Касым-Жомарта Токаева "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле", передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что представленный на заседании правительства проект Общенационального плана мероприятий направлен на качественное и оперативное решение задач по ключевым направлениям Послания и инициативам главы государства.

"Правительству следует сосредоточиться на обеспечении макроэкономической стабильности, развитии промышленности и АПК, модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры, повышении эффективности социальной поддержки и совершенствовании государственного управления", – заявил Олжас Бектенов на заседании правительства 3 ноября 2026 года.

Акиматам необходимо обеспечить качественную реализацию региональных инфраструктурных проектов, строительство социальных объектов и рациональное использование водных ресурсов.

"Необходимо обеспечить своевременную разработку законопроектов, а также последующее их рассмотрение в Курултае. Должны быть проработаны вопросы финансирования каждого пункта плана. Главная задача – эффективно и в срок исполнить все мероприятия. Моим заместителям поручаю обеспечить контроль и координацию реализации пунктов плана согласно закреплению", – озвучил Олжас Бектенов.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, какие крупные проекты будут реализованы в Казахстане в ближайшее время. Эти проекты включены в Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".