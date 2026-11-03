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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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Общество

Экономика, дороги и социальная поддержка: Бектенов обозначил приоритеты правительства

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 10:29 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил ключевые задачи правительства по исполнению Послания президента Касым-Жомарта Токаева "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле", передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что представленный на заседании правительства проект Общенационального плана мероприятий направлен на качественное и оперативное решение задач по ключевым направлениям Послания и инициативам главы государства.

"Правительству следует сосредоточиться на обеспечении макроэкономической стабильности, развитии промышленности и АПК, модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры, повышении эффективности социальной поддержки и совершенствовании государственного управления", – заявил Олжас Бектенов на заседании правительства 3 ноября 2026 года.

Акиматам необходимо обеспечить качественную реализацию региональных инфраструктурных проектов, строительство социальных объектов и рациональное использование водных ресурсов.

"Необходимо обеспечить своевременную разработку законопроектов, а также последующее их рассмотрение в Курултае. Должны быть проработаны вопросы финансирования каждого пункта плана. Главная задача – эффективно и в срок исполнить все мероприятия. Моим заместителям поручаю обеспечить контроль и координацию реализации пунктов плана согласно закреплению", – озвучил Олжас Бектенов.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, какие крупные проекты будут реализованы в Казахстане в ближайшее время. Эти проекты включены в Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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