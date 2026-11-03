#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.64
508.17
5.59
Общество

Легенды и реальность: правда ли, что краснокнижные лебеди в Казахстане хранят верность на всю жизнь

лебеди, птицы, пруд, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 12:59 Фото: gov.kz
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана ответили на один из интересных вопросов: правда ли, что лебедь, потеряв пару, навсегда остается один, сообщает Zakon.kz.

Все знают, что о лебединой верности слагают легенды.

"Лебеди-кликуны действительно образуют крепкие пары на долгие годы, порой на всю жизнь. Однако после гибели партнера птица может создать новую пару".Пресс-служба МЭПР

В настоящее время, 3 ноября 2026 года, эти красивые птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана, пролетают через Катон-Карагайский национальный парк.

стая лебедей, небо, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 12:59

Фото: gov.kz

"Посмотрите в небо – возможно, лебединую стаю заметите и вы!" – отмечают специалисты.

Всего в Казахстане обитают и гнездятся три вида этих птиц: лебедь-шипун, лебедь-кликун (внесен в Красную книгу Казахстана) и реже встречающийся на пролетах малый лебедь.

Главные места обитания и зимовки

  • Мангистауская область (Актау и озеро Караколь): самое известное место массового скопления птиц. Ежегодно с декабря по март на побережье Каспийского моря и на особо охраняемое озеро Караколь прилетают зимовать до 50 тысяч лебедей.
  • Курортная зона Бурабай: сюда лебеди-кликуны массово возвращаются каждую весну для гнездования и выведения потомства, а в октябре собираются в стаи для перелета на юг.
  • Национальный парк Улытау: территория Улытауского нацпарка служит важным природным домом для редкого лебедя-кликуна.
  • Северный и Центральный Казахстан: весной и осенью крупные стаи лебедей можно встретить на водоемах Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей во время их сезонных миграций.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 12:59
Ботсад Алматы спрятал свое главное украшение до весны

Ранее мы писали о том, птица с феноменальной памятью попалась туристам в лесу Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Охотник, охотники, охота, браконьер, браконьеры, браконьерство, незаконная охота
13:47, 29 октября 2026
Что грозит за незаконную охоту в Казахстане
Данияр Тургамбаев возглавил Комитет лесного хозяйства и животного мира
12:31, 19 февраля 2024
Данияр Тургамбаев возглавил Комитет лесного хозяйства и животного мира
тигр
17:48, 25 февраля 2026
Где выпустят четырех амурских тигров, которых Россия безвозмездно передаст Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юрий Щукин назвал Елену Рыбакину фаворитом Итогового турнира WTA
13:57, Сегодня
Юрий Щукин назвал Елену Рыбакину фаворитом Итогового турнира WTA
Кирилл Проходов в атаке на МЧА
13:38, Сегодня
Казахстан завоевал 11 медалей на молодёжном чемпионате Азии по фехтованию
Дети в карете скорой помощи в Ташкенте
13:28, Сегодня
Вернувшиеся с турнира в Ташкенте юные казахстанские футболисты госпитализированы в Алматы
Бек Нурмаганбет
13:15, Сегодня
Болельщики из США в восторге от брутального нокаута Нурмаганбета на разогреве у "Канело"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: