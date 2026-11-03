Легенды и реальность: правда ли, что краснокнижные лебеди в Казахстане хранят верность на всю жизнь

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана ответили на один из интересных вопросов: правда ли, что лебедь, потеряв пару, навсегда остается один, сообщает Zakon.kz.

Все знают, что о лебединой верности слагают легенды.

"Лебеди-кликуны действительно образуют крепкие пары на долгие годы, порой на всю жизнь. Однако после гибели партнера птица может создать новую пару". Пресс-служба МЭПР

В настоящее время, 3 ноября 2026 года, эти красивые птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана, пролетают через Катон-Карагайский национальный парк.

"Посмотрите в небо – возможно, лебединую стаю заметите и вы!" – отмечают специалисты.

Всего в Казахстане обитают и гнездятся три вида этих птиц: лебедь-шипун, лебедь-кликун (внесен в Красную книгу Казахстана) и реже встречающийся на пролетах малый лебедь.

Главные места обитания и зимовки

Мангистауская область (Актау и озеро Караколь): самое известное место массового скопления птиц. Ежегодно с декабря по март на побережье Каспийского моря и на особо охраняемое озеро Караколь прилетают зимовать до 50 тысяч лебедей.

Курортная зона Бурабай: сюда лебеди-кликуны массово возвращаются каждую весну для гнездования и выведения потомства, а в октябре собираются в стаи для перелета на юг.

Национальный парк Улытау: территория Улытауского нацпарка служит важным природным домом для редкого лебедя-кликуна.

Северный и Центральный Казахстан: весной и осенью крупные стаи лебедей можно встретить на водоемах Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей во время их сезонных миграций.

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