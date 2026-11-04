"Технически готовы": хорошую новость объявили казахстанцам по пункту пропуска "Жибек Жолы"

4 ноября 2026 года в посольстве Казахстана в Узбекистане поделились хорошей новостью. Речь – о пункте пропуска "Жибек Жолы" на границе с РУ, который технически готов к эксплуатации. Но точных сроков открытия еще нет, так как нужно доделать внешнюю инфраструктуру, сообщает Zakon.kz.

Подробную информацию диппредставительство разместило в своем Telegram-канале. Из него следует, что 3 ноября посол РК в РУ Ералы Тугжанов посетил автомобильные пункты пропуска "Жибек Жолы" (Республика Казахстан) и "Гишт-Куприк" (Республика Узбекистан) для ознакомления с их готовностью к предстоящему открытию.

В ходе посещения посол ознакомился с результатами реконструкции объектов, состоянием инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, организацией пограничного и таможенного контроля, а также условиями для комфортного и безопасного пересечения государственной границы гражданами двух стран.

Отмечается, что в рамках реконструкции пункта пропуска "Жибек Жолы", территория которого составляет 2,7 га, на казахстанской стороне построены два современных пассажирских терминала площадью по 10 тыс. кв. м каждый. Территория сопредельного узбекского пункта пропуска "Гишт-Куприк" составляет 9 га.

"Модернизированные пункты пропуска рассчитаны на обслуживание до 70 тыс. человек в сутки, а в периоды пиковых нагрузок – до 100 тыс. человек, что позволит существенно увеличить пропускную способность одного из наиболее востребованных пограничных переходов между Казахстаном и Узбекистаном". Посольство РК в РУ

По итогам осмотра отмечено, что оба пункта пропуска технически готовы к эксплуатации. Вместе с тем для обеспечения их полноценного функционирования необходимо завершить работы по обустройству внешней инфраструктуры, включая благоустройство прилегающих территорий и организацию транспортного и пешеходного движения. Выполнение указанных работ возложено на местные исполнительные органы.

В диппредставительстве подчеркнули, что особое внимание уделено необходимости согласованных действий компетентных органов Казахстана и Узбекистана по завершению оставшихся инфраструктурных мероприятий и обеспечению синхронного открытия пунктов пропуска.

Также в посольстве РК в РУ заверили, что открытие модернизированных пунктов пропуска "Жибек Жолы" и "Гишт-Куприк" позволит:

создать комфортные условия для пересечения государственной границы,

сократить время прохождения пограничных процедур,

придать дополнительный импульс развитию торгово-экономических и гуманитарных связей между Казахстаном и Узбекистаном.

В мероприятии приняли участие представители таможенных и пограничных служб, местных исполнительных органов, а также организаций, осуществляющих реконструкцию пунктов пропуска с казахстанской и узбекской сторон.

Обновлено в 17:07

За комментарием по дате открытия пунктов пропуска мы обратились в пресс-службу Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК, где нам сообщили следующее:

"На сегодня завершена реконструкция пункта пропуска "Жибек Жолы" на границе с Узбекистаном. Республикой Узбекистан проведена аналогичная работа по реконструкции сопредельного пункта пропуска "Гишт Куприк". Республикой Казахстан направлена нота в Республику Узбекистан об определении даты открытия пунктов пропуска. Ожидается получение ответа от Республики Узбекистан по дате синхронного открытия пунктов пропуска "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк".

Отметим, что пункт пропуск "Жибек Жолы" на границе Казахстана и Узбекистана был закрыт 5 февраля 2025 года.

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