#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.26
506.7
5.58
Общество

Сильные дожди и заморозки ударят по Казахстану – прогноз погоды на 5 ноября 2026 года

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:52 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по Казахстану в предстоящий четверг, 5 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений погоды, в двух регионах страны ожидаются заморозки -2-3°С:

  • на севере Алматинской области,
  • в Кызылординской области.
"На западные регионы Казахстана начнет оказывать влияние ложбина северного циклона – ожидаются дожди, в отдельных районах – сильные дожди. На остальной же территории республики сохранит влияние антициклон – прогнозируется погода без осадков. По стране ожидаются усиление ветра, ночью и утром – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, по данным метеорологов, в ряде регионов по-прежнему ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Алматинской, в области Жетысу, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на западе Карагандинской, на западе, севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, севере, в центре, в горных и предгорных районах Туркестанской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:52
Теплее, чем обычно, но с морозами до -18°С и сильными снегопадами: "Казгидромет" дал прогноз на ноябрь-2026

Ранее синоптики предупредили, что в Казахстане 5-7 ноября 2026 года резко испортится погода. По данным РГП "Казгидромет", на республику надвигаются сильные осадки (дожди, снегопады), ожидаются гололед, похолодание и туманы. О том, какой будет погода в эти три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Осень, снег, туман, лёд, озеро
17:02, 02 ноября 2026
Дожди, сильные снегопады и заморозки до -7°С: опубликован прогноз погоды по Казахстану на 3 ноября 2026 года
Дожди, туман и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 20 марта
18:14, 19 марта 2025
Дожди, туман и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 20 марта
листья, лед
17:45, 20 октября 2025
Сильные дожди и заморозки: "Казгидромет" обновил прогноз погоды на 21 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Тобыл&quot; выступил с заявлением по инциденту с участием Пап-Альюна Ндиайе
16:59, Сегодня
"Тобыл" выступил с заявлением по инциденту с участием Пап-Альюна Ндиайе
Сборная Казахстана U-19 на общем фото
16:39, Сегодня
Сборная Казахстана U-19 примет участие во втором раунде квалификации чемпионата Европы
&quot;Семей&quot; и &quot;Кайрат&quot; узнали соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу
16:18, Сегодня
"Семей" и "Кайрат" узнали соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу
Бек Нурмаганбет и Александр Усик
16:12, Сегодня
Какие наставления дал Усик Беку Нурмаганбету перед боем: ответ казахского "Грома"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: