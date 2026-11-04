Сильные дожди и заморозки ударят по Казахстану – прогноз погоды на 5 ноября 2026 года
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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по Казахстану в предстоящий четверг, 5 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу синоптической ситуации и опасных явлений погоды, в двух регионах страны ожидаются заморозки -2-3°С:
- на севере Алматинской области,
- в Кызылординской области.
"На западные регионы Казахстана начнет оказывать влияние ложбина северного циклона – ожидаются дожди, в отдельных районах – сильные дожди. На остальной же территории республики сохранит влияние антициклон – прогнозируется погода без осадков. По стране ожидаются усиление ветра, ночью и утром – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом, по данным метеорологов, в ряде регионов по-прежнему ожидается пожарная опасность:
- высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Алматинской, в области Жетысу, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на западе Карагандинской, на западе, севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, севере, в центре, в горных и предгорных районах Туркестанской области;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.
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Ранее синоптики предупредили, что в Казахстане 5-7 ноября 2026 года резко испортится погода. По данным РГП "Казгидромет", на республику надвигаются сильные осадки (дожди, снегопады), ожидаются гололед, похолодание и туманы. О том, какой будет погода в эти три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.
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