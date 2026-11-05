Названы даты первых рейсов новых поездов Stadler из Астаны в Алматы и Семей

Сегодня в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" с казахстанцами поделились хорошей новостью о новых поездах Stadler. Речь – о старте продаж билетов на первые рейсы и расписании движения поездов, сообщает Zakon.kz.

Даты первых рейсов

Так, согласно предоставленной информации, с 5 ноября 2026 года открываются продажи билетов на поезда №3/4 "Нұрлы жол – Алматы-2" и №153/154 "Нұрлы жол – Семей" , сформированные из новых вагонов Stadler.

"Первые составы отправятся из столицы в Алматы 11 ноября, в Семей – 13 ноября". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Как отметил председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Ануар Ахметжанов, на сегодняшний день принято более 100 вагонов Stadler. По его словам, их поэтапный ввод в эксплуатацию позволит повысить комфорт поездок и качество обслуживания пассажиров.

Расписание движения поездов

Поезд №3/4 "Нұрлы жол – Алматы-2" будет курсировать ежедневно :

Отправление со станции Нұрлы жол – в 13:10, прибытие на станцию Алматы-2 – в 08:30 следующего дня.

Отправление со станции Алматы-2 – в 12:12, прибытие на станцию Нұрлы жол – в 07:03 следующего дня.

Поезд №153/154 "Нұрлы жол – Семей" будет курсировать по нечетным дням :

Отправление со станции Нұрлы жол – в 16:40, прибытие на станцию Семей – в 06:10 следующего дня.

Отправление со станции Семей – в 15:00, прибытие на станцию Нұрлы жол – в 05:05 следующего дня.

Купейные вагоны Stadler рассчитаны на 40 пассажирских мест, плацкартные – на 56 мест.

Как уточняется, приобрести билеты можно на официальном сайте bilet.railways.kz⁠, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Дополнительная информация доступна по бесплатному номеру "1433".

Где производятся вагоны Stadler

Отметим, что новые вагоны производятся на заводе Stadler Kazakhstan с учетом климатических особенностей страны и современных требований к пассажирским перевозкам.

Вагоны оснащены системами климат-контроля, индивидуальным освещением, розетками 220 В, портами USB и USB-C, а также системами видеонаблюдения. Предусмотрены специальные условия для проезда маломобильных пассажиров. В составах поездов работают вагоны-буфеты, где можно приобрести горячие блюда, напитки и легкие закуски.

4 ноября 2026 года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал, на каких направлениях начнут курсировать новые вагоны Stadler и когда пассажиры смогут совершить на них первые поездки. Подробнее – здесь.