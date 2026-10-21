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События

В Алматы сносят часть огромного рынка "Жетысу-Семиречье"

рынок в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 09:39 Фото: акимат Алматы
21 октября 2026 года стало известно о начале сноса торговых площадей рынка "Жетысу-Семиречье" в мкр. Кайрат Турксибского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля, в рамках проверки ранее было установлено, что ТОО "Статус Construction" при отсутствии разрешительных документов построило торговые помещения общей площадью 56,4 тыс. м².

рынок в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 09:39

Фото: акимат Алматы

"В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранение нарушений. Вследствие неисполнения требований предписания управлением был подан иск на снос в Межрайонный экономический суд (СМЭС) Алматы, после чего последовали судебные разбирательства", – говорится в сообщении.
рынок в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 09:39

Фото: акимат Алматы

Постановлением Алматинского городского суда решение СМЭС о сносе незаконных объектов оставлено без изменения и материалы поступили на исполнение в Департамент юстиции.

Собственник самостоятельно начал демонтаж объектов.

2 октября сообщалось о сносе в Алматы магазина и шиномонтажа.

Всего с начала года в Алматы полностью или частично снесено более 52 незаконно возведенных объектов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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