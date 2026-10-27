В Алматы сносят незаконное здание

В Алматы начали сносить здание в микрорайоне 3, 16А, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля, во время проверки в отношении собственника ТОО "Ай" выявили отсутствие разрешительных документов. Ему выдали предписание на устранение нарушений. Однако оно не было исполнено, и материалы направили в суд.

"Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы собственник привлечен к административной ответственности с принудительным сносом незаконно возведенного строения", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Алматы

Снос объекта начат при участии судебных исполнителей Департамента юстиции города.

Фото: акимат Алматы

21 октября 2026 года стало известно о начале сноса торговых площадей рынка "Жетысу-Семиречье" в мкр. Кайрат Турксибского района Алматы. В рамках проверки было установлено, что ТОО "Статус Construction" при отсутствии разрешительных документов построило торговые помещения общей площадью 56,4 тыс. м².