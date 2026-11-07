Школы, дороги и благоустройство: что казахстанцы ждут от "Народной стройки"

Председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова на заседании экспертного клуба "SARAP" 6 ноября 2026 года рассказала, что нужно делать для укрепления экономического потенциала городов Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев обозначил масштабные задачи по обновлению инфраструктуры страны. Речь идет не только о строительстве новых школ, медицинских учреждений, культурных и спортивных объектов, но и о создании комфортной среды, в которой людям будет удобно жить, работать и воспитывать детей. Одним из инструментов реализации этих задач должна стать инициатива "Народная стройка".

Жулдызай Искакова отметила, что именно сейчас, на этапе подготовки и выбора решений, особенно важно обсудить, какую среду мы хотим получить.

"Пока проекты обретают форму, у нас есть возможность влиять на их содержание. Где расположится новая школа? Будет ли удобно дойти до нее пешком? Какое пространство появится вокруг Дома культуры? Впишется ли новый объект в архитектурный облик города или села?", – сказала она.

Повседневное удобство и эстетика должны, по ее словам, учитываться с первых решений о проекте.

"Людям важно, чтобы новая инфраструктура отвечала их потребностям, сохраняла характер места и создавала привлекательную среду", – подчеркнула спикер.

Она также привела результаты проведенного институтом социологического исследования. Они основаны на ежеквартальном мониторинге КИОР за 2022-2026 годы и исследовании городской среды, охватившем две тысячи респондентов 60 городов страны.

"Согласно свежим данным 2026 года, доступностью школ удовлетворены 78,2% опрошенных, детских садов – 73,3%, медицинских учреждений – 69,5%. Для большинства участников мониторинга эти оценки положительные. Наиболее заметное улучшение связано с дорогами. С 2022 по 2026 год удовлетворенность их качеством выросла с 40,1 до 57,8%. Прирост составил 17,7 процентного пункта. Это ощутимое изменение. Качество дороги влияет на поездку на работу, путь ребенка в школу, прибытие автобуса и доступность соседнего населенного пункта. Через такие изменения человек оценивает результат инфраструктурной политики. Удовлетворенность условиями для людей с инвалидностью выросла с 42,5 до 56,1%", – указала Жулдызай Искакова.

По ее словам, наблюдается также рост удовлетворенности спортивными комплексами и учреждениями культуры.

Эксперт также подчеркнула, что самый частый запрос касается окружающей среды. Вопросы экологии отметили 46,2% опрошенных. Далее идут дороги, коммунальные расходы и благоустройство. При этом приоритеты различаются по типу города: в крупнейших городах заметнее вопросы стоимости жилья и уплотнительной застройки. В малых городах особенно значимы дороги, благоустройство, занятость и возможности для досуга.

"Проблему точечной или уплотнительной застройки в городе отметили 36,3% участников исследования, а непосредственно в своем районе – 21,5%. Для жителя новый дом означает появление новых соседей, машин и дополнительной нагрузки на учреждения. Поэтому строительство следует планировать вместе со школами, поликлиниками, транспортом, зелеными зонами и местами отдыха. В рамках "Народной стройки" особенно важно заранее обсуждать архитектурный облик объектов. Здание может быть функциональным, удобным и при этом бережно вписываться в сложившуюся среду. Для жителей имеют значение масштаб, освещение, материалы, озеленение и сохранение привычных мест общения. Наряду с объемами строительства важно учитывать доступность, качество и размещение объектов. Эти решения будут определять повседневную жизнь территории на годы вперед", – резюмировала она.

31 октября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал важное заявление по расходованию бюджета в рамках "Народной стройки".

29 октября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что объявленная президентом "Народная стройка" дает старт реформам во всех отраслях экономики.

