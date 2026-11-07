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Общество

Полиция раскрыла подробности скандала на концерте Меладзе в Алматы

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 10:32 Фото: Zakon.kz
Полиция установила участниц конфликта, произошедшего во время концерта Валерия Меладзе в Алматы. Одну из женщин арестовали, другую – оштрафовали, а дело третьей направили в суд, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, конфликт произошел между зрительницами. Сотрудники службы безопасности вывели женщин за пределы концертной площадки. При этом концерт не прерывался и продолжился в штатном режиме.

По итогам разбирательства установлены три участницы инцидента. Две из них оказались жительницами Алматинской области. Одну суд арестовал на пять суток, вторую оштрафовали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении третьей участницы, жительницы Тараза, возбудили административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы направили в суд.

Кроме того, полиция выявила публикацию в Instagram с недостоверной информацией о якобы сорванном концерте. Владельца аккаунта установили и оштрафовали.

Напомним, инцидент произошел 4 ноября во время второго концерта Валерия Меладзе на Almaty Arena. По словам очевидцев, две женщины в фан-зоне попытались пробраться к сцене, отталкивая других зрительниц. Началась потасовка, на которую обратил внимание певец.

Меладзе остановил выступление и пригрозил завершить концерт из-за поведения зрительниц. Однако после реакции поклонников артист остался на сцене и продолжил программу.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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