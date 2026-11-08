Опубликовано штормовое предупреждение на 9 ноября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 9 ноября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях во всем Казахстане – Астане, Алматы, Шымкенте и 17 областях, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются дождь и снег, ночью временами сильные осадки. Ночью порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью в Акмолинской области ожидаются дождь и снег, на севере, востоке и юге – сильные осадки, на западе и севере – низовая метель и гололед. Днем на севере, востоке и юге ожидаются дождь и снег. Ночью и утром на западе, юге и востоке – туман. На западе, юге и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются дождь и снег, временами сильные осадки, гололед.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, днем ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

В Алматинской области на юге, востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 18-23 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве временами ожидаются порывы ветра 18-23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере и юге Туркестанской области ожидается дождь. Днем – дождь, на западе, юге и в горных районах сильный. На западе ожидается гроза. Ночью и утром на севере и в горных районах – туман. На западе, севере, юге и в горных районах ожидается ветер 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. На западе ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге сохраняется высокая. В Туркестане ожидаются дождь и гроза, днем временами сильный дождь, порывы ветра 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке и юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, снег, низовая метель и гололед, на западе и севере – небольшие осадки и гололед. Днем на севере, востоке и юге ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе, севере и юге – туман. В Петропавловске ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед и туман.

Ночью на юге и востоке Актюбинской области ожидаются дождь, снег и гололед. Днем на юге и востоке порывы ветра 15-18 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается дождь, на севере и востоке временами сильный. Ночью и утром на западе, севере и в центре – туман. Ночью и утром на западе, севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается дождь, ночью и утром – туман.

В Карагандинской области ожидается дождь, на западе и севере временами сильный. Ночью и утром на западе, севере и востоке – туман. На севере и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Караганде ожидается дождь, ночью и утром – туман и порывы ветра 15-20 м/с.

В области Абай на севере, западе и в центре ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Днем на востоке Кызылординской области ожидается сильный дождь. На востоке и в центре – туман. Днем на севере ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге и востоке Костанайской области ожидаются дождь, снег и гололед, на севере – небольшой снег и гололед. На западе, севере и востоке – туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, юго-востоке и в центре ожидается ветер 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются осадки, преимущественно дождь. На западе и севере – туман. На западе и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В Актау ночью временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере и юге Атырауской области ожидается туман. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед. В Уральске ночью и утром также ожидаются туман и гололед.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидается ветер 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами до 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре Павлодарской области и в областном центре – Павлодаре – ожидается туман.

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