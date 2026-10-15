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События

В Ботсаду Алматы вырастили и высадили редчайший кустарник

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 15:00 Фото: Zakon.kz
Cегодня, 15 октября 2026 года, в Главном Ботаническом саду Алматы специалисты высадили редкое растение – сибирку алтайскую (Sibiraea altaiensis), оно занесено в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе сада пояснили, история этого растения началась с маленького семени, из которого работники лаборатории дендрологии Института ботаники и фитоинтродукции вырастили молодое растение. Теперь оно продолжит свой жизненный путь уже в открытом грунте сада.

"Естественный ареал сибирки алтайской в Казахстане связан прежде всего с Алтаем. За пределами страны она встречается в прилегающих районах Алтайского региона. Это редкий вид, численность которого сокращается в местах естественного произрастания".Главный Ботанический сад Алматы

Стоит отметить, что природным популяциям сибирки алтайской угрожают интенсивный выпас скота и хозяйственная деятельность человека, которые затрудняют естественное восстановление растения.

Сибирка алтайская, редкое растение, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 15:00

Фото: zagpz.kz

Этот редкий эндемик семейства Розовые ценится учеными за свою древнюю историю, а садоводами – за высокую декоративность и выносливость. Сибирка алтайская представляет собой кустарник высотой до 1,5 метра с необычными сизыми листьями и пышными белыми соцветиями, которые распускаются в начале лета.

14 октября 2026 года мы писали о том, как огненно-красный гигант из Америки стал символом осени. Узнать о самом красивом дереве в Алматы, можно по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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