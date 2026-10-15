В Ботсаду Алматы вырастили и высадили редчайший кустарник

Cегодня, 15 октября 2026 года, в Главном Ботаническом саду Алматы специалисты высадили редкое растение – сибирку алтайскую (Sibiraea altaiensis), оно занесено в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе сада пояснили, история этого растения началась с маленького семени, из которого работники лаборатории дендрологии Института ботаники и фитоинтродукции вырастили молодое растение. Теперь оно продолжит свой жизненный путь уже в открытом грунте сада.

"Естественный ареал сибирки алтайской в Казахстане связан прежде всего с Алтаем. За пределами страны она встречается в прилегающих районах Алтайского региона. Это редкий вид, численность которого сокращается в местах естественного произрастания". Главный Ботанический сад Алматы

Стоит отметить, что природным популяциям сибирки алтайской угрожают интенсивный выпас скота и хозяйственная деятельность человека, которые затрудняют естественное восстановление растения.

Этот редкий эндемик семейства Розовые ценится учеными за свою древнюю историю, а садоводами – за высокую декоративность и выносливость. Сибирка алтайская представляет собой кустарник высотой до 1,5 метра с необычными сизыми листьями и пышными белыми соцветиями, которые распускаются в начале лета.

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