Массовое отравление казахстанских детей в Ташкенте: в МИД раскрыли новые подробности

Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов 9 ноября 2026 года рассказал о состоянии казахстанских детей, отравившихся во время футбольного турнира в Ташкенте, и ходе расследования инцидента, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, все ли казахстанские дети, пострадавшие от пищевого отравления во время футбольного турнира в Ташкенте, вернулись на родину, а также какие меры принимает Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана в связи с произошедшим, учитывая, что правоохранительные органы Узбекистана возбудили уголовное дело по данному факту.

"Все казахстанские дети, которые получили пищевое отравление во время детского футбольного турнира в Ташкенте, уже вернулись в Казахстан. Они получили соответствующее лечение, которое осуществлялось при полной поддержке Министерства здравоохранения Узбекистана. Мы хотели бы выразить благодарность нашим узбекским коллегам, потому что они в этой ситуации оказали максимальную помощь. Всем, чем могли, они помогли. На сегодняшний день в Узбекистане ведется расследование по данному кейсу. По его итогам мы можем информировать дополнительно", – ответил Жанболат Усенов.

Журналисты также уточнили, участвует ли казахстанская сторона в расследовании обстоятельств отравления детей и рассматривается ли вопрос о выплате компенсаций пострадавшим.

"В других странах мы не можем принимать участие в расследованиях. Правоохранительная система функционирует таким образом, что в каждой стране она своя, национальная и суверенная. Она проводит расследование самостоятельно. После этого все необходимые результаты, документы ими предоставляются. В данном случае, касательно отравления казахстанских детей, расследование ведут правоохранительные органы Узбекистана", – дополнил официальный представитель МИД РК.

Он также отметил, что ситуация оказалась не настолько страшной, как могло показаться на фоне сообщений о массовом отравлении детей.

"Да, действительно, такие кейсы бывают. Никто, к сожалению, не застрахован, будь то в Казахстане, будь то за рубежом. Это произошло. Самое главное, что никакого долгосрочного ущерба здоровью не зафиксировано. Дети вернулись. Слава богу, все в порядке", – продолжил Жанболат Усенов.

1 ноября 2026 года в соцсетях появилась информация, что в столице Узбекистана произошло массовое отравление детей из Казахстана. Юные футболисты из Караганды принимали участие в международном фестивале Dostlik Cup в Ташкенте. По словам одной из родительниц, 31 октября 2026 года после завтрака в одной из ташкентских гостиниц "у детей и взрослых начали появляться боли в животе и повышаться температура".

2 ноября в МИД РК заверили, что все нуждающиеся в помощи граждане Казахстана госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, и что "им оказывается необходимая врачебная помощь". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших и медицинскими учреждениями, а также держат данный вопрос на постоянном контроле.

По данным Минздрава РК, во время пребывания в Ташкенте с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 человек – 11 детей и 6 взрослых.