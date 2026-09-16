Гибель двух казахстанок в ОАЭ: в МИД рассказали, что следствие продолжается

Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге рассказал, что известно об обстоятельствах гибели двух казахстанок в ОАЭ и на каком этапе находится расследование, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, следствие еще продолжается.

"Что произошло – следствие еще продолжается. Никакая информация не разглашается. Соответственно, мы не готовы комментировать данную ситуацию на данный момент. Когда следствие завершится, мы предоставим результаты и прокомментируем их", – озвучил Жанболат Усенов.

Тела погибших в ОАЭ сестер из Казахстана Акжан и Жулдыз Бохановых доставили в Казахстан в ночь на 29 августа 2026 года. В тот же день их проводили в последний путь. Отец девушек рассказал, что известно о причине их смерти.

Мертвыми Акжан и Жулдыз обнаружили в съемной квартире. В Шардже, по словам родителей, они трудились в салоне красоты.