#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
447.88
516.58
5.29
Общество

Гибель двух казахстанок в ОАЭ: в МИД рассказали, что следствие продолжается

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 17:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге рассказал, что известно об обстоятельствах гибели двух казахстанок в ОАЭ и на каком этапе находится расследование, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, следствие еще продолжается.

"Что произошло – следствие еще продолжается. Никакая информация не разглашается. Соответственно, мы не готовы комментировать данную ситуацию на данный момент. Когда следствие завершится, мы предоставим результаты и прокомментируем их", – озвучил Жанболат Усенов.

Тела погибших в ОАЭ сестер из Казахстана Акжан и Жулдыз Бохановых доставили в Казахстан в ночь на 29 августа 2026 года. В тот же день их проводили в последний путь. Отец девушек рассказал, что известно о причине их смерти.

Мертвыми Акжан и Жулдыз обнаружили в съемной квартире. В Шардже, по словам родителей, они трудились в салоне красоты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы
17:19, Сегодня
МИД РК предупредил казахстанцев перед поездками за границу
Флаги Грузии и Казахстана, Грузия и Казахстан
17:34, Сегодня
Казахстанцев могут выдворить из Грузии за работу без разрешения
Астана
17:12, Сегодня
Почему Таиланд пересмотрел безвизовый режим: в МИД РК назвали причины
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Акбар Абдуллаев
17:35, Сегодня
"Я пришёл за этим": боец из Кыргызстана Абдуллаев хочет подраться с Холлуэем
Александр Зверев позирует с трофеем US Open
17:20, Сегодня
Известный тренер Надаль считает, что Зверев сможет конкурировать с Синнером и Алькарасом
Бейбит Жукаев
17:01, Сегодня
Диас Доскараев рассказал о перспективах казахстанских воспитанников в Кубке Дэвиса
Капитан мужской сборной Казахстана Диас Доскараев
16:44, Сегодня
Кто сыграет вместо Бублика в Кубке Дэвиса с Таиландом: ответ Диаса Доскараева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: