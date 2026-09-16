Задержание казахстанки во Флориде: в МИД раскрыли причину

Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге рассказал о причинах задержания казахстанки во Флориде, ее миграционном статусе и ситуации с тремя детьми, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, каковы причины задержания казахстанки во Флориде, был ли у нее законный миграционный статус в США, а также поинтересовались судьбой ее троих детей.

Официальный представитель МИД РК ответил, что ограничится краткой информацией, поскольку не хотел бы разглашать сведения, которые сами граждане предпочли бы не предавать огласке.

"Да, у нее нет законного миграционного статуса в США. При этом в стране она находилась очень долго, на протяжении ряда лет. Сейчас для нее нанят адвокат, для того чтобы отстоять ее законные права. В том числе нашими консульскими сотрудниками установлена связь с ее семьей. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно", – сказал Усенов.

На уточняющий вопрос о детях он ответил, что у них есть другие члены семьи, которые могут о них позаботиться. Он также отметил, что ключевая задача МИД – оказать помощь непосредственно задержанной казахстанке.

На днях в Казнете появилась информация о том, что иммиграционная служба США задержала гражданку Казахстана в штате Флорида.