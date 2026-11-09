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Общество

Чтобы не было очередей: в метро Алматы меняют работу турникетов

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 16:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В метро Алматы ведут работу по усовершенствованию работы турникетов, чтобы ускорить процесс оплаты и прохождения пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Метрополитена 9 ноября 2026 года, в настоящее время идет модернизация системы оплаты проезда и турникетного оборудования. В рамках работ уже модернизировано 60% турникетов.

Из всех установленных на 11 станциях турникетов порядка 50% принимают только оплату транспортными картами "Онай", остальные – билетами, банковскими картами, приложениями Apple Pay и Samsung Pay.

"На сегодняшний день ведутся работы по интеграции с системой "Онай". После завершения интеграционных работ все турникеты метрополитена, за исключением турникетной установки №1, будут принимать все виды оплаты. Реализация данных мероприятий позволит повысить качество предоставляемых услуг", – сообщили в метро.

Утром 9 ноября 2026 года в метро Алматы случился коллапс. Причина была в сбое работы оплаты проезда по QR-кодам системы "Онай".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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